Aぇ! group末澤誠也の“ヤバすぎる超体験”を横山裕が聞く 『くりぃむの超体験GP』全国ネットで復活
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーがMCを務めるフジテレビ系バラエティー『くりぃむの超体験GP〜この話ヤバくないですか？〜』が、7月2日午後10時に放送される。このほど、くりぃむしちゅーからコメントと、“ヤバすぎる超体験”を「話したいゲスト」と「聞きたいゲスト」が明らかになった。
【番組カット】長すぎる！ビャンビャン麺を堪能する横山裕＆永尾柚乃ら
同番組は、芸能人・著名人らが本当にあった、おそらく自分しか経験していない出来事を語り合う「ヤバすぎる超体験トークバラエティー」。今年2月に関東ローカルで放送され、驚きの“超体験”の数々が飛び出し話題となった番組が、満を持して全国ネットでカムバックする。
「話したいゲスト」には、パンサー・尾形貴弘やモグライダー・芝大輔、サバンナ・高橋茂雄、アンガールズ・田中卓志、とにかく明るい安村ら芸人勢が今回もずらり。そして、元衆議院議員・石原伸晃の妻でフリーライターの石原里紗やAぇ! group・末澤誠也、登山家・野口健の娘の野口絵子など、多彩なジャンルのゲストも参戦。さらに「聞きたいゲスト」にはSUPER EIGHTの横山裕が登場。ゲストおのおのが自分だけの、普通ではあり得ない“超体験”を大公開する。
くりぃむしちゅーの作り上げる同番組ならではのアットホームな空気感も相まって、普段はなかなか聞けないヤバすぎる体験談が引き出され放題に。後日ゲストそれぞれの“ヤバすぎる超体験”の詳細も一部紹介予定としている。
■コメント
▼上田晋也
今回は芸人さん以外のゲストもいらっしゃったので、石原さんや野口さん、末澤くんの話など、“住む世界が違うな！”と驚かされるような見どころ満載の超体験がたくさんありました。収録が終わった瞬間に中身を何にも覚えてないくらい、その場でワーッと大笑いして終われる本当に楽しい番組です。夜10時の放送なので、ぜひご家族やご友人とワイワイお酒でも飲みながらおしゃべりしつつ見てください。番組をキッカケに“実は私も昔ね…”なんて、皆さんの間でも知られざる経験談が飛び出して、さらに絆が深まること間違いなしです！
▼有田哲平
前回に比べて、今回はかなり選りすぐりの“ガチな超体験”が集まりました。番組自体は“何かエピソードある？”と振られてただ話すだけという、まるで秘密の会議室をのぞき見しているようなピュアなシンプルさが魅力です。ずーっと真剣に身構えて見る必要は全くないので、今の時代に合わせて途中をパッパッと飛ばしながらでも、とにかく気楽に見て大笑いしていただければと思います！
【番組カット】長すぎる！ビャンビャン麺を堪能する横山裕＆永尾柚乃ら
同番組は、芸能人・著名人らが本当にあった、おそらく自分しか経験していない出来事を語り合う「ヤバすぎる超体験トークバラエティー」。今年2月に関東ローカルで放送され、驚きの“超体験”の数々が飛び出し話題となった番組が、満を持して全国ネットでカムバックする。
くりぃむしちゅーの作り上げる同番組ならではのアットホームな空気感も相まって、普段はなかなか聞けないヤバすぎる体験談が引き出され放題に。後日ゲストそれぞれの“ヤバすぎる超体験”の詳細も一部紹介予定としている。
■コメント
▼上田晋也
今回は芸人さん以外のゲストもいらっしゃったので、石原さんや野口さん、末澤くんの話など、“住む世界が違うな！”と驚かされるような見どころ満載の超体験がたくさんありました。収録が終わった瞬間に中身を何にも覚えてないくらい、その場でワーッと大笑いして終われる本当に楽しい番組です。夜10時の放送なので、ぜひご家族やご友人とワイワイお酒でも飲みながらおしゃべりしつつ見てください。番組をキッカケに“実は私も昔ね…”なんて、皆さんの間でも知られざる経験談が飛び出して、さらに絆が深まること間違いなしです！
▼有田哲平
前回に比べて、今回はかなり選りすぐりの“ガチな超体験”が集まりました。番組自体は“何かエピソードある？”と振られてただ話すだけという、まるで秘密の会議室をのぞき見しているようなピュアなシンプルさが魅力です。ずーっと真剣に身構えて見る必要は全くないので、今の時代に合わせて途中をパッパッと飛ばしながらでも、とにかく気楽に見て大笑いしていただければと思います！