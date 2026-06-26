仕事ができる人は「数字を目標」にしない。では、どうする？

部下に目標を設定するとき、つい作業の完了や数値の達成をゴールにしてしまいがちだ。しかしそれでは、部下の成長には直結しないかもしれない。

「目標＝数値」では、成長が見えない

部下に目標を設定するとき、多くの上司が陥りやすい失敗がある。

それは、目標を単なる作業や数値に落とし込んでしまうことだ。

「今月中にこの案件を完了させる」「売上を前年比で何パーセント伸ばす」といった目標は、

一見わかりやすく、管理もしやすいように思える。

しかし、こうした作業や数値を達成できたとしても、

それが必ずしも部下の成長を意味するわけではない。

目の前の作業をこなしただけで、本人の力が伸びたかどうかは、

まったく別の問題として残ってしまう。

本当に大事なのは「3ヶ月後の状態」を言語化すること



しかし、作業が終わったり、数値を達成したりしたとしても部下が成長するとは限りません。

目標設定で最も大事なことは、「3ヶ月後や6ヶ月後に、部下本人がどういう状態になっているべきか」を定義し、言語化することです。 多くの上司がやりがちな失敗は、目標を単なる作業や数値にしてしまうことです。しかし、作業が終わったり、数値を達成したりしたとしても部下が成長するとは限りません。目標設定で最も大事なことは、「3ヶ月後や6ヶ月後に、部下本人がどういう状態になっているべきか」を定義し、言語化することです。 ――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より

目標設定において最も大切なのは、

「3ヶ月後や6ヶ月後に、部下本人がどういう状態になっているべきか」を、

具体的に定義し、言葉にして示すことだという。

これは、作業の完了や数値の達成とは、まったく異なる視点だ。

たとえば、「案件を完了させる」という目標の場合、

その案件を通じて部下が何を身につけ、どのような状態になっていることが望ましいのかまでは、

明確になっていないことが多い。

一方で、「3ヶ月後には、自分一人で同様の案件を初動から進められる状態になっている」といった目標であれば、

部下自身の成長そのものが、目標の中に組み込まれていることになる。

「状態」を言語化することで、成長の物差しができる

作業や数値だけを目標にすると、それを達成した瞬間に目標は終わってしまう。

しかし、「本人がどういう状態になっているべきか」を言語化しておけば、

その目標は、部下の成長を測るための物差しとして機能し続ける。

日々の業務の中で、その状態に向かっているかどうかを、上司と部下の双方が確認できるようになる。

目標を設定する際は、まず「何を完了させるか」を考える前に、

「数ヶ月後にこの部下がどんな状態になっていてほしいか」を、

できるだけ具体的な言葉にしてみることが大切だ。

そこから逆算して、必要な作業や経験を当てはめていくことで、

作業の完了と部下の成長が、自然とつながっていくようになる。

次に部下の目標を設定するとき、数値や作業を決める前に「3ヶ月後にどんな状態でいてほしいか」を言葉にしてみることだけでいい。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）