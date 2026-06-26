◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】２戦を終えて勝ち点４でＦ組２位につける日本（ＦＩＦＡランク１８位）は、同３で３位のスウェーデン（同３８位）と第３戦で対戦する。

試合前練習には、チームに帯同しているＤＦ吉田麻也、ＭＦ南野拓実もピッチ脇に姿を現し、日本の選手の練習中は、対戦相手のスウェーデンの練習をチェックする場面や、森保一監督とピッチ上でミーティングする姿を見せた。また吉田はＭＦ鎌田のパス出しをサポートするなど、変わらぬ献身性を示した。

前日会見で指揮官は「チームに帯同しているＤＦ吉田麻也、ＭＦ南野拓実の献身性について「彼らのようなレジェンドがボール拾いもしてくれて、ボール磨きもしてくれて、後輩たちのスパイクも磨いてくれたり、掃除もしてくれたりとかっていうのは、世界的に見ると不思議なところもたくさんあるかもしれないですけど、日本の良さとして、自分の役割、立場からチームのために何ができるっていうのを先輩たちは示してくれている」と感謝していた。