MLBが25日、次期労使協定（CBA）交渉で新たな提案を行った。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。

最大の焦点はフリーエージェント（FA）制度の大幅な見直しだ。サラリーキャップ制度導入を前提に、他球団へ移籍するFA選手の契約を最長5年、自軍残留の場合は最長6年に制限する「コーナーストーン・プレーヤー制度」を提案した。

現在のFA市場では10年以上の大型契約が珍しくないが、新制度では大幅な制限が加わる。ESPNの試算では、次のオフにFA移籍する選手の契約上限は5年総額2億200万ドル、残留の場合は6年総額2億6500万ドルとなる。よって大谷翔平の10年総額7億ドル、フアン・ソトの15年総額7億6500万ドルのような契約は不可能になる。

また、同じく大谷の契約で注目を集めた後払い契約の禁止も盛り込まれた。一方で、選手側への譲歩として最低年俸を現在の78万ドルから100万ドルへ引き上げる案や、30歳までに5年のサービス期間に達した選手のFA取得を現行の6年から1年前倒しする案も提示。さらに選手会が長年求めてきたクオリファイングオファー（QO）制度の廃止も含まれている。

しかし選手会は即座に反発した。ブルース・マイヤー専務理事代行は「サラリーキャップ制度では単に金を移動させているだけだ」と批判。「これほど選手と代理人が団結しているのを見たことがない」と語り、キャップ制度受け入れを改めて拒否した。

オーナー側は競争力格差の是正を訴えるが、選手会は自由市場を制限し年俸抑制につながると主張している。両者の隔たりは依然大きく、2027年シーズン後に期限を迎える現行協定を巡る交渉は、なお平行線が続いている。