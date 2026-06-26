◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本ースウェーデン（２５日、ダラス競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの日本ースウェーデン戦生中継の解説に登場。オランダ戦、チュニジア戦に続き、“神解説”を炸裂させた。

キックオフ３０分前スタートの直前番組にピッチ上のセンターサークルからオランダ戦でタッグを組んだ小宮山晃義アナウンサーと登場の本田。「皆さん、落ち着いてるように見えますけどね。予選突破は、ほぼ１００％決まってるので、リラックスしてるように見えます」「スウェーデンの方が体でかいし、迫力があるんで、やっぱ、上から見るのとピッチから見るのと全然違いますね」とコメントした。

「ロシア大会以来のＷ杯のピッチ、どんな感じですか？」と聞かれると「プレーしたくなってきますね。行こうかなと思いますけど、我慢します」と話した上で「今日はとにかく勝つ！ 以上！」と言い切っていた。

本田はＮＨＫで解説を務めた１４日のオランダ戦では「え！ ヤバ！ １９３（いち、きゅー、さん）のウィンガー！？なんなん、この１１番。ほんまマジ、ウザいわぁ」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」 「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」などの面白発言を連発。

日本テレビ系で解説を務めた２１日のチュニジア戦でも「鎌田さん、うまっ！左足、ピョンやん！」「股抜きちゃう？ 股（抜き）！ サイドネットは神です！」「１００％勝ちます。１００％なんてことはないんですけど、９９・９９９９％勝ちます」「サッカー界で言うところのイケイケドンドンです。サッカー界ではたまにしか出ないイケイケドンドン」などの名言を連発していた。