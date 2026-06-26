◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が25日（日本時間26日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）の試合を中継するNHKに解説として出演し、日本の先発メンバーについてコメントした。

日本時間午前7時半からのNHKの中継に、初戦のオランダ戦でコンビを組んだ小宮山晃義アナウンサーとのコンビで登場。選手たちのウォーミングアップ中にセンターサークルに立ち、「プレーしたくなってきますね」と興奮の表情を見せ、「今日はとにかく勝つ！以上！」と力強く語った。試合の実況は曽根優アナが担当し、小宮山アナは現地スタジオからの出演となる。

試合直前には「スウェーデンは何としても引き分け、絶対に負けは避けてくる戦いをしてくるので結構厳しい試合になるんじゃないか」と予想。日本について「大量得点で勝つというマインドは一定ありつつも余計なことを考えずにまず一番優先順位が高いのは確実に勝つこと。得点を取りにいって焦ってスペースを空けてカウンター食らうのが一番最悪なシチュエーションで。万が一にも負けて3位で突破することになれば次フランスとやる可能性も高くなってくる。これは避けたいのでまずは勝つ、しっかりいつも通り守備を固めてそこから入っていくっていうのが一番大事かなと思います」と語った。

チュニジア戦から3人を変更した先発メンバーを受けて「右サイドからの攻撃は多くなるんじゃないかと想像してます。しっかり守備から入りながら右から攻めていく、左は速い選手がいるんで右で作って左で仕留めることができれば理想なんじゃないか」と試合展開を予想。

「不安もあって。菅原さんがスタメンでまだこのポジションでやってないことがどう影響してくるのか。スウェーデンはカウンターを仕掛けにくると思うので、3バック含めてカウンターを防げるかどうか」と懸念点も挙げた。

＜日本代表の先発メンバー＞

▽GK 鈴木彩艶

▽DF 板倉滉、伊藤洋輝、菅原由勢、瀬古歩夢

▽MF 鎌田大地、田中碧、堂安律、中村敬斗、前田大然

▽FW 上田綺世