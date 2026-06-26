アイドルグループ「SUPER☆GiRLS」の鎌田彩樺（あやか、23）が25日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。

「ヤンマガとデジタル写真集ゲトしてくれたかな？」とつづり、ベッドの上でグレーのランジェリー姿で過ごすショットをアップした。カメラ目線のドアップショットに加え、両腕を高く上げた姿はくびれなどの曲線美が際立った。

ファンやフォロワーからも「きゃッ！大人な感じ」「オフショットも可愛い〜」「めっちゃ綺麗」「セクシー！！」「Sexy belly」などのコメントが寄せられている。

サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会の日本代表MF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）がチュニジア戦で2戦連続ゴールを決めた試合はパブリックビューイングで応援し、SNSでは「鎌田 鎌田」とつづって歓喜した。

さらに別の投稿では日本代表の青いユニホームを着て、選手のゴールパフォーマンスなどを表現した動画もアップした。

鎌田は広島県出身。幼少期からアイドルに憧れ、小5だった13年にレプロアスター入所。17年に劇団「ローファーズハイ!!」で初舞台。19年には高校受験のため退団。22年に開催された「SUPER☆GiRLS超絶オーディション!!!!!!」に参加し、23年1月に第6期メンバーとして加入。25年11月4日発売の「週刊ヤングマガジン」で水着初挑戦で初の巻末グラビア登場。初のデジタル写真集も発売。大学と仕事の両立中。特技はタップダンス、新体操、バレエなど。趣味はサッカー観戦、カフェ巡り、美術館巡り。好きな食べ物はアイス、チョコレート、から揚げ。愛称は「あやち」「あやちゃん」。身長163センチ。血液型O。