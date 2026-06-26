深めVネックから“意外なボリューム感”…IVE・ウォニョン、ピチっと衣装で際立つ神スタイル「わぁぁ」

IVEのウォニョンが、非現実的なプロポーションを披露した。

ウォニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ウォニョン、“意外なボリューム感”

公開された写真には、真っ赤な衣装に身を包んだウォニョンの姿が収められている。ボディラインにフィットしたトップスにミニ丈のボトムスを合わせたスタイリングで、長い手足と小顔が際立つ抜群のスタイルを誇った。

投稿を見たファンからは「わぁぁ」「お人形さんみたい」「スタイル良すぎる」「めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウォニョンInstagram）

なお、ウォニョンが所属するIVEは、6月24日に東京ドームで「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催し、ファンと特別な時間を過ごした。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。