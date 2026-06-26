【漢字クイズ】「日光」はなんて読む？これは間違えられません！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「日光」はなんて読む？

「日光」という漢字を見たことはありますか？ 栃木県にある駅名で、答えはひらがな4文字です。 いったい、「日光」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「にっこう」でした。 日光駅は、栃木県日光市に位置する駅。 1890年に開業したJR日光駅の2代目駅舎は、1912年に落成した木造洋風建築で、宇都宮産の大谷石が部分的に使用されています。 また、明治のロマネスクの香りを残す名建築としても知られており、夜間はライトアップによって白亜の駅舎が幻想的に浮かび上がるのだとか。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『JR東日本』

・『とちぎ旅ネット』

ライター Ray WEB編集部