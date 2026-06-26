プジョー408をフェイスリフト

ステランティス・ジャパンは6月25日、ファストバックスタイルのクロスオーバーモデル『プジョー408GTハイブリッド』のマイナーチェンジモデルを発売した。

【画像】新ファミリーフェイスに刷新されたプジョー408GTハイブリッド 全16枚

2023年7月に日本デビューした現行408は、セダンとSUVを融合させた大胆なプロポーションと、プジョー独自の先進的な『iコックピット』を備えたアッパーCセグメントモデルである。



プジョー408GTハイブリッド プジョー

今回の改良では、プジョーの最新デザイン言語を反映したフェイスリフトが行われ、スタイリングの洗練にさらなる磨きをかけた。

改良新型『プジョー408GTハイブリッド』の価格は、559万円となっている。

最新モードを得たエクステリア

『プジョー408GTハイブリッド』のエクステリアにおける最大の変更点は、ブランドのアイデンティティをより強く主張するライティングの演出である。

フロント中央には新たにプジョーの最新モードともいえる、『イルミネーテッド・エンブレム』と呼ばれる発光エンブレムが配され、グリルと連続性を持たせた新しいヘッドライトとともに一体感のある表情を生み出した。



プジョー408GTハイブリッド プジョー

リアセクションでは、ブランド初の赤く発光する『PEUGEOT』のレタリングを採用し、夜間における視覚的な存在感を向上させた。

また、グリルや前後バンパーにはブラックパーツが配されることでボディを引き締め、足元の新デザイン19インチアロイホイールとともに、精悍な印象がより強調されている。

ボディカラーは標準色の『ペルラネラ・ブラック』と、有償色の『フレア・グリーン（新色）』、『オケナイト・ホワイト』、『エリクサー・レッド』の4色を設定する。