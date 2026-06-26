プロテニス選手の園田彩乃（30）が26日までに自身のインスタグラムを更新。水色ショーパン姿で遠征での愛用車とのショットを披露した。

「しばらく続いている遠征ですがスリーストーンズ様から車をお借りしています 重い荷物を持っての移動なのでとても助かっています！！ありがとうございます @three_stones_2018」とつづり、愛用している黒のメルセデス・ベンツGLAクラスとの2ショットをアップ。

ハッシュタグで「スリーストーンズ」「メルセデス」「gla」「車移動」「感謝」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「カッコいい！」「おー、美女選手とベンツ」「めっちゃ可愛い」「この前有明試合見てました。毎日テニス行きます。いい車ですね」「やるね」などの声が寄せられている。

園田は福岡市出身で、ジュニア時代に全国優勝を経験。岡山学芸館高校では豪州にテニス留学し全豪オープンジュニアに出場。16年にプロに転向した。プロテニス選手として国内大会に出場しつつ、SNSやメディアを通じてテニスの魅力を広める活動にも力を入れている。

昨年の新横浜オープン・シングルス準優勝。身長1メートル62。右打ちで、両手バックハンド。