100kgから目鼻立ちくっきりの別人級ビフォーアフターに「ダイエットは1番の整形」「原石過ぎる」
体重約100kgだった当時の姿と、ダイエットを経て79kgになりプロにメイクをしてもらった姿を比較した写真がThreadsなどのSNSに投稿され、反響を呼んでいる。Ah Chanさん（＠ahchan_031218）が「ダイエットは1番の整形と言いますが別人になりました？」という言葉とともに投稿したこの写真には、6300件以上のいいねが集まった。その後も減量を続け、現在は目標を大きく超える変化を遂げているAh Chanさんに、ダイエットの軌跡について話を聞いた。
【ビフォーアフター】約20キロのダイエットを経て…目鼻立ちがくっきり！顔つきも印象一変
――今回、約100kgの時から本格的なダイエットを決意し、減量に取り組むことになったきっかけや理由を教えていただけますか？
「一番大きかったのは健康面です。体重が100kgを超えていた頃は体力的にもかなりしんどく、2型糖尿病の診断も受け、糖尿病の怖さも知っており、子どももまだ小さいので、このままではいけないと思ったことがきっかけでした。また、当時は自分に自信を持てず、服を選ぶことや写真に写ることも苦手だったのですが、『変わりたい』という気持ちが強くなり、本格的にダイエットを始めました」
――約20kgもの減量を達成されるまでの道のりで、特に大変だったことや、挫折しそうになった時にモチベーションを維持した方法を具体的に教えてください。
「体重が思うように減らない時期は特につらかったです。短期間で結果を求めすぎると気持ちが落ち込んでしまうので、『昨日より少しでも良くなればいい』と考えるようにしていました。また、SNSで経過を発信していたことで、応援のコメントをいただけたのも大きな励みでした。数字だけではなく、『前より動きやすい』『服を楽しめるようになった』など、小さな変化を大事にしながら続けていました」
――プロの方にメイクをしてもらったご自身の姿（79kg時）を改めて写真で見られた際、ご自身ではどのような変化を最も強く実感されましたか？
「以前より表情が明るくなったことを一番実感しました。体重の変化だけではなく、自分に少し自信を持てるようになったことで、写真に写る時の雰囲気も変わった気がします。また、『痩せたね』と言っていただくことも増え、自分でも努力が形になってきたんだと感じられて嬉しかったです」
――体重が大きく変化したことで、周囲のご家族やご友人からはどのような反響があり、またご自身の日常生活や心境にはどのような変化がありましたか？
「周囲からは『かなり雰囲気が変わったね』と驚かれることが増えました。特に服のサイズが大きく変わったことで、自分でも変化を実感する機会が多かったです。以前は体型を気にして避けていた服にも挑戦できるようになり、おしゃれやメイクを楽しめるようになりました。また、気持ちの面でも以前より前向きに考えられることが増えたと思います」
――投稿での「75kgになったら同じポーズの写真をあげる」という宣言を大きく超えてさらに9kg痩せられた現在、その有言実行以上の結果に対する率直な心境や、例のポーズでの写真撮影のご予定について教えてください。
「投稿した当時は、正直75kgでもかなり高い目標だと思っていました。なので、自分でもここまで続けられたことに驚いています。もちろん大変なこともありましたが、少しずつ積み重ねてきた結果だと思うので、とても嬉しいです。例のポーズの写真についても、近日中にぜひ撮りたいと思っています。当時の自分と比べてどれだけ変化したのか、自分自身でも楽しみにしています」
――今回、約100kgの時から本格的なダイエットを決意し、減量に取り組むことになったきっかけや理由を教えていただけますか？
「一番大きかったのは健康面です。体重が100kgを超えていた頃は体力的にもかなりしんどく、2型糖尿病の診断も受け、糖尿病の怖さも知っており、子どももまだ小さいので、このままではいけないと思ったことがきっかけでした。また、当時は自分に自信を持てず、服を選ぶことや写真に写ることも苦手だったのですが、『変わりたい』という気持ちが強くなり、本格的にダイエットを始めました」
――約20kgもの減量を達成されるまでの道のりで、特に大変だったことや、挫折しそうになった時にモチベーションを維持した方法を具体的に教えてください。
「体重が思うように減らない時期は特につらかったです。短期間で結果を求めすぎると気持ちが落ち込んでしまうので、『昨日より少しでも良くなればいい』と考えるようにしていました。また、SNSで経過を発信していたことで、応援のコメントをいただけたのも大きな励みでした。数字だけではなく、『前より動きやすい』『服を楽しめるようになった』など、小さな変化を大事にしながら続けていました」
――プロの方にメイクをしてもらったご自身の姿（79kg時）を改めて写真で見られた際、ご自身ではどのような変化を最も強く実感されましたか？
「以前より表情が明るくなったことを一番実感しました。体重の変化だけではなく、自分に少し自信を持てるようになったことで、写真に写る時の雰囲気も変わった気がします。また、『痩せたね』と言っていただくことも増え、自分でも努力が形になってきたんだと感じられて嬉しかったです」
――体重が大きく変化したことで、周囲のご家族やご友人からはどのような反響があり、またご自身の日常生活や心境にはどのような変化がありましたか？
「周囲からは『かなり雰囲気が変わったね』と驚かれることが増えました。特に服のサイズが大きく変わったことで、自分でも変化を実感する機会が多かったです。以前は体型を気にして避けていた服にも挑戦できるようになり、おしゃれやメイクを楽しめるようになりました。また、気持ちの面でも以前より前向きに考えられることが増えたと思います」
――投稿での「75kgになったら同じポーズの写真をあげる」という宣言を大きく超えてさらに9kg痩せられた現在、その有言実行以上の結果に対する率直な心境や、例のポーズでの写真撮影のご予定について教えてください。
「投稿した当時は、正直75kgでもかなり高い目標だと思っていました。なので、自分でもここまで続けられたことに驚いています。もちろん大変なこともありましたが、少しずつ積み重ねてきた結果だと思うので、とても嬉しいです。例のポーズの写真についても、近日中にぜひ撮りたいと思っています。当時の自分と比べてどれだけ変化したのか、自分自身でも楽しみにしています」