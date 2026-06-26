左翼ウォードが好守、マウンドの大谷は舌を出すリアクションを見せた

【MLB】ドジャース 4ー3 ツインズ（日本時間25日・ミネソタ）

ドジャースの大谷翔平投手がマウンド上で見せた“お茶目なリアクション”が、日米のファンの間で大きな反響を呼んでいる。

24日（日本時間25日）のツインズ戦に「1番・投手」で投打同時出場した大谷は、6回3失点で8勝目を挙げ、打っても2安打1打点と躍動。そのマウンド上で注目を集めたのが、初回1死の場面だった。バイロン・バクストン外野手にレフトへ飛球を放たれたが、レフトのライアン・ウォード外野手が全速力で走り込み、華麗なスライディングキャッチで好捕。SNS上で「ウォードはいとも簡単そうに捕っていた」「信じられないくらいすごかった」とファンが騒然とする見事なキャッチだった。

ピンチの芽を摘む好守に救われた大谷は、反応を隠せず思わず笑顔に。舌を“ぺろり”と出すリアクションを見せ、MLB公式SNSが「ショウヘイ・オオタニはこのキャッチに大喜びだ」と動画を公開すると瞬く間に拡散された。

この姿に日本のファンからは「こういうところが大谷さん可愛い」「翔平楽しそうでなにより」「この好プレーに思わず笑顔。こういうところが好き」と悶絶する声が殺到。さらに海外ファンからも「ショウヘイは表情が最高だな」「ファンみたいなリアクションをしているのが最高w」「リアクションはプライスレスだ」「『やばい、ごめん！ ナイスキャッチ、相棒』って感じだったね」と興奮気味のコメントが相次いだ。

味方のスーパープレーを素直に称える無邪気な素顔に、多くのファンが改めて魅了されている。（Full-Count編集部）