日本人選手での両リーグ最多得票はイチロー以来の快挙

ドジャースの大谷翔平投手が25日（日本時間26日）、オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン投票「フェーズ1」で両リーグ最多の票を集め、球宴での先発出場を決めた。日本時間の朝7時に飛び込んだ大ニュースに対し、米ファンからは「値する」「最高の選手」などと喝采の声が殺到している。

今年のオールスターゲームは7月14日（同15日）にフィラデルフィアで開催される。1次投票となる「フェーズ1」で、大谷は334万1257票という圧倒的な支持を獲得した。各リーグの全ポジションを合わせた中で最多得票となった選手2人は、2次投票の「フェーズ2」を待たずにその段階で先発出場が決まる規定となっており、大谷は両リーグを通じてトップに立った。

日本人選手が両リーグ最多得票を獲得するのは、イチロー以来となる歴史的な快挙となった。大谷自身のオールスター選出は、2021年から数えて6年連続となる。今季は開幕から二刀流としてフル回転しており、打者としては73試合に出場して打率.295、17本塁打、リーグ1位の出塁率.414をマーク。投手としても13試合に先発して8勝2敗、防御率1.58、86奪三振と異次元の成績を残している。

投打の圧倒的な活躍でトップ選出を果たした大谷に対し、SNS上のファンからは喜びと納得のコメントが寄せられた。「MLB史上最高の選手がナ・リーグ最多得票！」「値する」「誰が見てもナンバーワン」「GOAT」「間違いなく1位であるべき」「最初から分かり切っていた」「YEEEEEEEEEESSS」「MVP」といった声が上がった。真夏の祭典でのパフォーマンスに早くも期待が高まっている。（Full-Count編集部）