「攻守の切り替え」内田篤人が考えるスウェーデン戦の必勝ポイント「ただ、その下準備としては...」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は、現地６月25日に北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表と対戦する。
試合を配信する『DAZN』で解説を務める元日本代表DFの内田篤人氏は、試合のポイントを問われると、次のように答えた。
「この前の試合でもありましたけど、攻守の切り替え、守から攻、攻から守っていうのは、日本の良さですので、しっかり切り替えてほしいなと思います。
ただ、その下準備としては、どれだけ（相手の）２トップを管理するかは非常に大切になってきます。ディフェンス陣でコミュニケーションを取りながら、常に手の届く範囲に強力な２トップを置いておくのが大事だと思います」
スウェーデンのFWではヨケレスとイサク、エランガが先発。プレミアリーグで活躍するアタッカ―を封じ込めたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
試合を配信する『DAZN』で解説を務める元日本代表DFの内田篤人氏は、試合のポイントを問われると、次のように答えた。
「この前の試合でもありましたけど、攻守の切り替え、守から攻、攻から守っていうのは、日本の良さですので、しっかり切り替えてほしいなと思います。
スウェーデンのFWではヨケレスとイサク、エランガが先発。プレミアリーグで活躍するアタッカ―を封じ込めたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！