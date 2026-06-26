スウェーデン戦の先発メンバーに名を連ねた堂安。写真：金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影)

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　日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループF第３戦でスウェーデン代表とアメリカ・ダラスで対戦する。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表され、試合を中継するNHKで解説を務めた元日本代表FWの柿谷曜一朗氏が、その狙いを分析した。

　日本のスタメンは以下のとおり。

GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉　滉（アヤックス／オランダ）（C）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

MF／FW
７ 田中　碧（リーズ／イングランド）
10 堂安　律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
 
　柿谷氏はまず背番号10の堂安の起用法について、「おそらく堂安選手がシャドーに入る。より攻撃的なところで。もちろん守備でも貢献できますけど、ゴール前で彼のパワー、力強さが発揮できるんじゃないでしょうか」とした。

　また、守備面については「おそらくスウェーデンは前の３枚が非常に強力なので、後ろがマンツーマンでつくのが厳しくなると、４バックにして、堂安選手がいつものサイドハーフに戻って守る展開も、もしかすると考えているかもしれない。前田選手が下りてきて５バックにすることも考えられる」と、試合中のシステム変更の可能性にも言及した。

　最後にスコア予想を求められると、「３−２で日本」と回答。攻撃陣の活躍に期待を寄せ、日本の勝利を予想していた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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