「シャドーに入る」「ゴール前で力強さが発揮できる」元日本代表FWがスウェーデン戦の背番号10の“役割”を分析！ スコア予想は「３−２」【W杯】
日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループF第３戦でスウェーデン代表とアメリカ・ダラスで対戦する。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表され、試合を中継するNHKで解説を務めた元日本代表FWの柿谷曜一朗氏が、その狙いを分析した。
日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
柿谷氏はまず背番号10の堂安の起用法について、「おそらく堂安選手がシャドーに入る。より攻撃的なところで。もちろん守備でも貢献できますけど、ゴール前で彼のパワー、力強さが発揮できるんじゃないでしょうか」とした。
また、守備面については「おそらくスウェーデンは前の３枚が非常に強力なので、後ろがマンツーマンでつくのが厳しくなると、４バックにして、堂安選手がいつものサイドハーフに戻って守る展開も、もしかすると考えているかもしれない。前田選手が下りてきて５バックにすることも考えられる」と、試合中のシステム変更の可能性にも言及した。
最後にスコア予想を求められると、「３−２で日本」と回答。攻撃陣の活躍に期待を寄せ、日本の勝利を予想していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
柿谷氏はまず背番号10の堂安の起用法について、「おそらく堂安選手がシャドーに入る。より攻撃的なところで。もちろん守備でも貢献できますけど、ゴール前で彼のパワー、力強さが発揮できるんじゃないでしょうか」とした。
また、守備面については「おそらくスウェーデンは前の３枚が非常に強力なので、後ろがマンツーマンでつくのが厳しくなると、４バックにして、堂安選手がいつものサイドハーフに戻って守る展開も、もしかすると考えているかもしれない。前田選手が下りてきて５バックにすることも考えられる」と、試合中のシステム変更の可能性にも言及した。
最後にスコア予想を求められると、「３−２で日本」と回答。攻撃陣の活躍に期待を寄せ、日本の勝利を予想していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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