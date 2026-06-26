スウェーデンと引き分けタッチを交わす長友（5）ら＝ダラス（共同）

【ダラス共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は25日、ダラス競技場で1次リーグF組最終戦が行われ、11日付の世界ランキング18位の日本は同38位のスウェーデンと1―1で引き分けて勝ち点5とし、同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。スウェーデンとの対戦成績は1勝4分け1敗。

ベスト16入りを懸け、29日正午（日本時間30日午前2時）からヒューストン競技場で行われる1回戦で、最多5度優勝のブラジル（C組1位）と対戦する。

今大会は決勝トーナメントに進めるチーム数が従来の16から32に拡大。1次リーグ各組2位までの24チームと3位の成績上位8チームが進出する。2002年日韓大会で初めて決勝トーナメントに進んだ日本は出場した8大会で5度目の進出となった。

F組のもう1試合は、オランダがチュニジアに3―1で勝って勝ち点7の首位。スウェーデンは同4で3位。チュニジアは同0で4位。

E組ではコートジボワールがキュラソーに2―0で勝って2位通過。エクアドルは既に通過を決めているドイツを破って同組3位で突破を決めた。D組ではパラグアイがオーストラリアと、米国がトルコと対戦する。

日本・森保監督 1位で上がりたかったが、選手たちがこれまでの粘り強い戦いを崩さずに勝ち点1をもぎ取ってくれた。決勝トーナメントに行けるので、自分たちのスタイルをさらに発揮できればいい。とにかく勝つ戦いをしたい。

日本―スウェーデン 後半、先制ゴールを決める前田（左）＝ダラス（共同）

日本―スウェーデン 前半、ヘディングでゴールを狙う前田（右から2人目）＝ダラス（共同）

スウェーデン戦で盛り上がる日本サポーター＝ダラス（共同）