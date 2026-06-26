丸源ラーメン「お値段そのまま!!増量キャンペーン」開催

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　全国241店舗展開中の丸源ラーメンが、創業25周年を記念し「丸源ラーメン25周年特別企画」を実施。その第1弾として、きょう26日から7月20日までの期間限定で「お値段そのまま!!増量キャンペーン」を開催している。看板商品・肉そばのチャーシューや、替え玉、からあげ、カップソフトを追加料金なしで増量する。

【写真】アツアツでおいしそう…丸源ラーメンの看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」

　同キャンペーンは、25年間の感謝を込めて実施する企画。期間中は4回に分けて対象商品を増量し、家族や友人と分け合いながら楽しめる内容となっている。

　概要は以下のとおり。

■開催期間
6月26日〜7月20日

■増量メニュー
・「チャーシュー1枚サービス」
期間：6月26日〜29日
内容：「熟成醤油ラーメン 肉そば」各種にチャーシュー1枚を追加
対象商品：「熟成醤油ラーメン 肉そば」「熟成醤油ラーメン 味玉肉そば」「熟成醤油ラーメン 野菜肉そば」「熟成醤油ラーメン ねぎ肉そば」「熟成醤油ラーメン 辛肉そば」「肉そばデビューセット」「熟成醤油 肉そばつけ麺」「熟成醤油 辛肉そばつけ麺」「特製肉そば（一部店舗のみ）」、持ち帰り「熟成醤油ラーメン 肉そば」、持ち帰り「熟成醤油ラーメン 辛肉そば」

・「替え玉50％増量」
期間：6月30日〜7月6日
内容：細麺の替え玉を通常1玉から1.5玉に増量

・「おいしいからあげ2個増量」
期間：7月7日〜13日
内容：「おいしいからあげ」を通常4個から6個に増量
対象商品：「おいしいからあげ」、持ち帰り「おいしいからあげ」

・「カップソフトバニラ約50％増量」
期間：7月14日〜20日
内容：「カップソフトバニラ」を約50％増量し、特製カップで提供
対象商品：「カップソフトバニラ」

※期間中は通常サイズでの販売は行わず、販売状況によっては一時的に提供を中止する場合がある。
※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がある。
※6月15日以降に開店した新店舗では実施しない。