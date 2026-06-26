◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第３戦 エクアドル―ドイツ（２５日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

すでに首位通過での決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めているドイツ（ＦＩＦＡランク１０位）とエクアドル（同２３位）が対戦し、ドイツは１―２で敗れた。国際Ａマッチ１１連勝でストップし、グループステージ全勝での決勝トーナメント進出はならなかった。エクアドルはＥ組３位で決勝Ｔに進んだ。

ドイツは先制したものの、全勝でのグループステージ突破は目前で逃げた。エクアドルは直近１３試合で１１度のクリーンシートを記録するなど守備の堅さを誇っていたが、ドイツは前半２分、ＦＷサネがエリア外のミドルシュートを決めて先制。それでも同９分、ＦＷアングロに今大会初得点を許して同点に追いつかれた。１―１で前半を折り返すと、後半３２分には右ＣＫからのこぼれ球をＦＷプラタに押し込まれ、勝ち越しを許した。そのまま１―２で敗れ、グループステージ３連勝はならなかった。

４０歳のドイツＧＫノイアーがこの試合でＷ杯通算２２試合出場となり、アルゼンチン代表のメッシ、ドイツ代表のマテウスらに続く史上６人目となった。