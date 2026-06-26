こちらはいまの奄美市名瀬の様子です。

この時間は雨や風はまだ強くありません。

台風7号奄美地方に接近しています。

この時間の様子を見てみますと、与論島の西の海上を暴風域を伴って北上しています。

奄美地方が強風域

風速15メートル以上の強風域の中に奄美地方が入っています。

中心気圧は985ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルです。

この後の進路を見てみましょう。

速度を速めながら北東に進み、27日の未明には種子島・屋久島地方付近、27日の午前3時の中心気圧は990ヘクトパスカル、最大風速は25メートルで、今よりはやや勢力を落としながら県内を北上する予想です。

28日には関東の東で温帯低気圧に変わるでしょう。

雨雲の動き

ここ1時間の雨雲の動きを見てみますと、奄美地方付近には台風の中心を取り囲む雨雲がかかっています。

そして、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方には発達した雨雲が南から流れ込んできています。

雲の様子と気圧配置を見てみますと、九州付近には梅雨前線が停滞しています。

この前線に向かって、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んできています。

雨と風の予想

この後の雨と風の予想です。

午前9時から見てみますと台風が接近し、奄美地方では昼前から夜遅くにかけて暴風大雨のおそれがあります。

種子島・屋久島地方は26日夜遅くから27日の未明にかけて非常に強い風が吹きそうです。

県内各地で非常に激しい雨のおそれもあります。

今後の見通しです。

27日朝までの24時間に予想される雨の量は県内の多いところで150ミリから180ミリ。最大瞬間風速は種子島・屋久島地方、奄美地方で35メートルの予想です。

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