パットでの上りと下りの距離感が養える大事な習慣とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

パットでの上りと下りの距離感が養える大事な習慣とは

上り下りの距離感は平地の距離感±で決める

上り、下りのラインではどうやって距離感を出せばいいのかわからない。アマチュアゴルファーの中にはそういう人もいるようですが、そう難しく考えることはありません。平地での距離感に、上り分、下り分をプラスしたりマイナスしたりすればいいだけです。３メートルで少し上りだったら、３・５メートルの距離感で打つといったようにすればいいのです。

また、上りと下りが混ざっている場合は、まず、傾斜の境目を見つけてください。上って下っている、あるいは下って上っているわけですから、必ずどこかにその境目があるはず。そして、その境目を見つけたら、その地点が、ボールとカップとを結んだ線のどこにあるかを確認します。

たとえば、ボールからカップまでの距離が10メートルで、境目が中間点にあったとしたら、10メートルの距離感で打っていけばいいのです。

また、４メートル上って６メートル下るというのであれば、下りをやや多めに計算しましょう。

もうひとつ、境目が中間点にあっても、上りがきつく下りは緩やかというケースもあります。その場合は、上りをやや多めに計算します。

あとは応用編です。どんなに複雑な上り下りでも、とにかく上りの影響が勝るのか、それとも下りの影響が勝るのかを判断しましょう。

大事なのは、きちんと予測して打ち、その結果がどうだったかをしっかり記憶すること。その積み重ねがあなたの距離

感を向上させるのです。

平地の距離感を基準に＋α、－αをすれば、上り下りも怖くない

出典：『とことん上手くなる!パッティング家練メソッド』著/松本哲也