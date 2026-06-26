曲がる原因は「スウィング軌道の問題」だけではない！曲がりの3大原因とは！？【菅原大地の“サイコースウィング”で飛ばせ！/ゴルフ】

曲がる原因は「スウィング軌道の問題」だけではない！曲がりの3大原因とは

スウィング軌道、入射角、打点が、曲がりの3大原因

●打点の修正だけで真っすぐ飛ぶことも

スライスやフックが止まらないとき、多くのゴルファーは、スウィング軌道に問題があると考えるようです。

しかし、原因はそれだけではありません。軌道のほかに、「入射角」と「打点」も曲がりの要素になります。

たとえば入射角。クラブというのはもともとつかまりやすい構造になっているわけですが、アッパーブローになるとボールの回転軸が左に傾き、左に曲がりやすくなります。

また、打点に関しては、ドライバーの場合、構造＋バルジ（※）によるギア効果で、トウ寄りに当たるとボールは右に出てフック回転になり、ヒール寄りだと左に出てスライス回転になるという特性があります。

スウィング軌道に関しては追って詳しく説明しますが、曲がりには3つの原因があることと、これが複合して曲がっている場合もあることを頭に入れておいてください。

※バルジ：ドライバーを真上から見たときに膨らんで見える部分のこと。横から見て膨らんで見える部分はロール

出典：『菅原大地の“サイコースウィング”で飛ばせ！』