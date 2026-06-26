新しい国際新秩序づくりへ、日本は存在感を発揮する時─ 危機の中から 『ソリューション』が 生まれる！
高市政権の対応は迅速と評価されるが…
先行き不透明感の中でレジリエンス（復原力、耐性）のある国づくりへ─。
ウクライナ戦争は今なお続き、イラン問題、中東情勢の不安定が世界経済の先行きに不透明さを投げかける。日本国内でも石油備蓄（従来約250日分）の放出が行われ、全体的には平静さを保っているが、石油の川中、川下部門では品不足も顕在化。
例えば、シンナー不足による塗料の目詰まり、ヘリウム不足による半導体生産への影響など、組み立て産業領域ではたった一つの原材料・部品不足で全ての生産が止まるという現象が起きつつある。
高市早苗政権が発足して約8カ月、イラン戦争が起きて約3カ月が経つ。今のところ、高市政権は迅速に対応し、石油や原材料の供給について積極的に情報発信。
「石油在庫は二百数十日分もある。他の国と比べても断トツ。これはかつての石油ショック時の体験もあって、先人、先輩たちが努力してきた結果です。それを今、放出して危機に備えている状況」と某政府関係者は語る。
ホルムズ海峡封鎖で世界全体で従来の石油の2割が供給削減となっている状況の中で、今のところ高市政権の対応は迅速として評価は高い。
ただ、先述したように川中、川下で部分的に目詰まりが起きているのも事実。
プラスチック不足で医療用設備、器具の生産に支障をきたすとか、手術用手袋の在庫が逼迫といった話から、菓子大手・カルビーが包装袋のカラー刷りから白黒刷りへ、シンプルにするといった工夫がなされている。
燃料不足で漁船が出漁を見合わせたりということで、地域の産業にも影響がある。
この5月の連休時も、一般家計の支出は1家庭で約2万円で、「かなりレジャーへの支出も世知辛くなっている」という声も聞かれる。
国全体で見た場合に、今年の猛暑に備えて冷房が必要とされるが、電力の供給は大丈夫か？という国民の不安もある。政府としては闇雲なパニックに陥ることを防ぐためにも南米や中央アジアで石油を調達した─といった情報を流し、不安解消に努めている。
産業界の対応は
各業界も危機感を持って対応している。
「エンデバー号がホルムズ海峡を通過して危険区域を脱し、日本へ向けて航海を再開した。安全な通過が実現できたことを喜ばしく思う」
こう話すのは、国内石油元売り最大手・ENEOSホールディングス社長の宮田知秀氏。
ENEOSグループの原油タンカー『エネオス・エンデバー』がホルムズ海峡を通過した。積んでいる原油は190万バレルで、順調にいけば5月末から6月初旬には日本に到着予定。
政府と連携しながら原油の確保に動くENEOS。現在は調達先の多様化を進めており、米国やカナダなど、中東以外の国からの調達も急いでいる。
ただ、原油も産地によって成分や質が異なる。日本の製油所はほとんどが中東産原油を蒸留しやすい仕様になっており、コスト増加分を誰が負担するかは不透明。単純に米国やカナダから運んでくれば事足りるわけではない。それでもENEOSは、国内最大手のエネルギー供給会社として責任を果たすべく、努力を進める考え。
ホルムズ海峡封鎖で厳しい立場に置かれている海運各社。現在は紅海やスエズ運河を通過するルートより距離が長い喜望峰を回るルートを通っている。
ホルムズ封鎖で燃料費上昇が続けば業績にも響くため、燃料費の上昇を運賃に転嫁する「燃油サーチャージ」の対象とする船舶の種類の拡大を検討。
先行き不透明感の中でレジリエンス（復原力、耐性）のある国づくりへ─。
ウクライナ戦争は今なお続き、イラン問題、中東情勢の不安定が世界経済の先行きに不透明さを投げかける。日本国内でも石油備蓄（従来約250日分）の放出が行われ、全体的には平静さを保っているが、石油の川中、川下部門では品不足も顕在化。
例えば、シンナー不足による塗料の目詰まり、ヘリウム不足による半導体生産への影響など、組み立て産業領域ではたった一つの原材料・部品不足で全ての生産が止まるという現象が起きつつある。
高市早苗政権が発足して約8カ月、イラン戦争が起きて約3カ月が経つ。今のところ、高市政権は迅速に対応し、石油や原材料の供給について積極的に情報発信。
「石油在庫は二百数十日分もある。他の国と比べても断トツ。これはかつての石油ショック時の体験もあって、先人、先輩たちが努力してきた結果です。それを今、放出して危機に備えている状況」と某政府関係者は語る。
ホルムズ海峡封鎖で世界全体で従来の石油の2割が供給削減となっている状況の中で、今のところ高市政権の対応は迅速として評価は高い。
ただ、先述したように川中、川下で部分的に目詰まりが起きているのも事実。
プラスチック不足で医療用設備、器具の生産に支障をきたすとか、手術用手袋の在庫が逼迫といった話から、菓子大手・カルビーが包装袋のカラー刷りから白黒刷りへ、シンプルにするといった工夫がなされている。
燃料不足で漁船が出漁を見合わせたりということで、地域の産業にも影響がある。
この5月の連休時も、一般家計の支出は1家庭で約2万円で、「かなりレジャーへの支出も世知辛くなっている」という声も聞かれる。
国全体で見た場合に、今年の猛暑に備えて冷房が必要とされるが、電力の供給は大丈夫か？という国民の不安もある。政府としては闇雲なパニックに陥ることを防ぐためにも南米や中央アジアで石油を調達した─といった情報を流し、不安解消に努めている。
産業界の対応は
各業界も危機感を持って対応している。
「エンデバー号がホルムズ海峡を通過して危険区域を脱し、日本へ向けて航海を再開した。安全な通過が実現できたことを喜ばしく思う」
こう話すのは、国内石油元売り最大手・ENEOSホールディングス社長の宮田知秀氏。
ENEOSグループの原油タンカー『エネオス・エンデバー』がホルムズ海峡を通過した。積んでいる原油は190万バレルで、順調にいけば5月末から6月初旬には日本に到着予定。
政府と連携しながら原油の確保に動くENEOS。現在は調達先の多様化を進めており、米国やカナダなど、中東以外の国からの調達も急いでいる。
ただ、原油も産地によって成分や質が異なる。日本の製油所はほとんどが中東産原油を蒸留しやすい仕様になっており、コスト増加分を誰が負担するかは不透明。単純に米国やカナダから運んでくれば事足りるわけではない。それでもENEOSは、国内最大手のエネルギー供給会社として責任を果たすべく、努力を進める考え。
ホルムズ海峡封鎖で厳しい立場に置かれている海運各社。現在は紅海やスエズ運河を通過するルートより距離が長い喜望峰を回るルートを通っている。
ホルムズ封鎖で燃料費上昇が続けば業績にも響くため、燃料費の上昇を運賃に転嫁する「燃油サーチャージ」の対象とする船舶の種類の拡大を検討。