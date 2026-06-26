今日26日(金)は全国的に雨で、台風から比較的離れた地域も大雨のおそれがあります。特に、九州から近畿では、これまでの大雨で地盤の緩んでいる所があり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。

梅雨前線の活発な雨雲が九州から本州に 台風7号は沖縄に最接近

梅雨前線に伴う雨雲が九州から本州へ広がっています。

今日26日明け方にかけて、九州から近畿の所々で雨雲が発達。滋賀県米原市で1時間50.5ミリの非常に激しい雨を観測するなど台風接近前から雨脚が強まっており、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。

九州から近畿にかけて、断続的に雨の降り方が強まり、午前を中心に非常に激しく降る所があるでしょう。また、東海や北陸、甲信は、特に朝と夜に雨雲が発達しやすく、局地的に激しい雨が降りそうです。

関東は雨が降ったりやんだりで、東北南部は午前中ほど広く雨が降るでしょう。

東北北部と北海道は昼前から広く雨となりそうです。地震による揺れが大きかった地域では、たとえ大雨にならなくても、土砂災害にご注意ください。





台風7号が接近している沖縄は、荒れた天気が続くでしょう。本島地方では昼前まで暴風や大雨に厳重な警戒が必要です。線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。奄美地方でも、昼前から今夜遅くにかけて、暴風が吹き荒れるでしょう。

予想される雨の量

今日26日6時から明日27日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

関東甲信地方:150ミリ

東海地方:200ミリ

近畿地方:200ミリ

中国地方:100ミリ

四国地方:200ミリ

九州北部地方:120ミリ

九州南部・奄美地方:180ミリ

沖縄地方:200ミリ

※沖縄本島地方では、線状降水帯が発生した場合、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



その後、明日27日6時から明後日28日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

東北地方:100ミリ

関東甲信地方:200ミリ

東海地方:300ミリ

近畿地方:100ミリ

明日27日にかけて更に雨の量が多くなるうえ、台風が接近すると風が強まるため外出が危険な状況になる所もありそうです。

崖や川の付近など、災害のリスクの高いエリアにお住いの方は、台風が接近する前に、早めの安全確保を心掛けてください。

土砂災害の前触れは

大雨によって土砂災害が発生する時には、前触れとなる現象があります。

1つめは、がけや地面にひび割れができることです。

2つめは、木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえたり、土のにおいがしたりすることです。

3つめは、井戸や川の水、湧き水が濁ることです。湧き水が止まる場合も、前触れの一つです。

4つめは、がけや斜面から水が湧き出たりすることです。



そのほか、小石がバラバラと落ちてくる、地鳴りや山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、樹木が傾く、などがあります。このような時は、土砂災害の危険が高まっています。すぐに周りの人に声をかけて、安全な所へ避難してください。