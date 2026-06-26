本日の予定【発言・イベント】
7:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、国際問題評議会出席（質疑応答あり）
16:00 財務省「国債市場特別参加者会合」
17:00 ECB消費者インフレ期待（5月）
27日0:30 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席
EUエネルギー評議会、ホルムズ海峡について協議
BIS年次総会「分断された世界経済における中央銀行とマクロ金融の安定」
27日（土）
中国工業企業利益（5月）
シュナーベルECB理事、討論会出席
28日（日）
ブロック豪中銀総裁、討論会出席
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席
※予定は変更することがあります
16:00 財務省「国債市場特別参加者会合」
17:00 ECB消費者インフレ期待（5月）
27日0:30 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席
EUエネルギー評議会、ホルムズ海峡について協議
BIS年次総会「分断された世界経済における中央銀行とマクロ金融の安定」
27日（土）
中国工業企業利益（5月）
シュナーベルECB理事、討論会出席
28日（日）
ブロック豪中銀総裁、討論会出席
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席
※予定は変更することがあります