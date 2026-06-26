9人組アイドルグループ「Next☆Rico」が30日、2ndシングル「TickTack」をリリースする。グループのプロデューサーという顔も持つ青海マホが、ソロインタビューに応じた。原動力は、意外にも“運動音痴”というコンプレックス。それを乗り越える中で培われた、泥臭いまでの探究心だった。（「推し面」取材班）

「初めてタイトルを聞いた時、『これでチクタクって読むんだ、可愛い！』って思いました」

青海は新曲「TickTack」との出会いを、屈託のない笑顔でそう振り返る。 プロデューサーという立場でありながら、楽曲に関する情報は他のメンバーと全く同じタイミングで知らされるという。

「上の人たちが決めてくれてるので、私もドキドキです」

新曲は♪TickTack ピンポン！ Pa！パリラ ――といったキャッチーな擬音が散りばめられていて、一度聴いたら耳から離れないポップチューンだ。

収録されている既存曲には、爽やかなナンバーからクールな楽曲まで幅広いテイストがあった。 そのため、メンバー間でも「次はどんな曲が来るんだろうね」と期待に胸を膨らませていたという。

「Next☆Ricoらしい、少し変わったワードがいっぱい盛り込まれてる曲で、ちょっとな感じがすごくみんな気に入っているし、楽しい曲で良かったなと思っています」 確かな手応えをそう語った。

歌詞には「アタマ思わず クルクル クルクル パニック」という可愛らしい一節がある。 最近パニックになった経験を尋ねると、「私、あんまりパニックにならないタイプなんですけど…」と少し考え、思わぬ珍事を明かしてくれた。

「スーパーに向いて普通に帰る時に、私結構ぼーっとしながら歩くんですよ。スマホも見ずにただただ歩いてて、家のドアがあるところのガラスにもう顔から激突して、鼻を強打して」

幸い骨が折れるなどの大事には至らなかったが、1週間ほど痛みが続いたという。

「あの時は1人だったんで騒ぎはしないですけど、心の中でちっちゃなパニックを起こしましたね」

ステージ上の完璧な姿からは想像もつかない、人間味あふれる一面が垣間見えた瞬間だった。

話題がライブパフォーマンスに移ると、表情が引き締まる。

新曲でのアピールポイントを問われ、即答したのは「ジャンプ」だ。

「『青空に そう Jumpして』っていう歌詞の時にみんなでジャンプするんですけど、私ハイジャンプが得意なので」

「私、運動神経悪いので、ダンス始めた頃からすごい練習してて」

ジャンプやターンといった、観客の視線が集中する“決め”の動きを人一倍研究し、反復練習を重ねてきたという。

「どうやってジャンプしたら高く跳んで見えるかとか、元気に見えるかとか。運動音痴だからこそ他の人よりめっちゃ練習してたら、ジャンプはいけるようになったんじゃないかなと思ってます」

可愛らしさだけでなく、誰よりも高く跳ぶことで存在感を示したい。 好みや主観に左右される「可愛さ」とは異なり、「高さ」はごまかしのきかない努力の数字だからだ。

「TickTack」というタイトルが示すように、アイドルとして駆け抜ける時間は決して無限ではない。

その一瞬一瞬を最高に輝かせるため、今日も見えない場所で汗を流し、自身の武器を磨き続ける。

コンプレックスを努力で強みに変えた青海の全力ジャンプが、Next☆Ricoを新たな高みへと導いていく。