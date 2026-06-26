米大リーグ機構（ＭＬＢ）は２５日（日本時間２６日）、オールスターゲーム（７月１４日・フィラデルフィア）の野手のスタメン出場選手を決めるファン投票の１次投票の結果を発表。ナ・リーグ指名打者部門の候補に入っているドジャースの大谷翔平投手がメジャー全体最多３３４万１２５７票を獲得し、６年連続スタメン出場が決まった。リーグ最多得票は２３年、２５年に続いて３度目。

大谷はここまで投打同時９試合を含む７３試合で打席に立ち、ナ・リーグ１０位の打率・２９５、同７位タイの１７本塁打、同２位のＯＰＳ・９６３をマーク。１次投票では第１回中間発表から両リーグ最多の票を得て、指名打者部門では本塁打最多のシュワバー（フィリーズ）を大きく引き離し、独走していた。

球宴では初選出された２１年に史上初の投打同時出場を果たしている大谷。昨年の優勝チームとしてナ・リーグを指揮するドジャースのロバーツ監督は２３日の試合前にここまでチーム最多の９勝を挙げているロブレスキについて「間違いなく、オールスターに値する」と話した後、「ショウヘイ（大谷）や山本もいるし、ロボ（ロブレスキ）がこれまでやってきたことを踏まえて、ナ・リーグ全体の投手事情がどうなっているかは分からないが、数字だけ見れば十分に候補に入ってくる」と話し、投手・大谷の選出の可能性を口にした。

また、今年からホームラン競争のルールが「時間制」から「スイング数制」に変更され、参加者の肉体的負担が軽減される。２度のホームランタイトルを獲得し、毎年のように出場を待望されている大谷がどんな決断を下すのかも注目される。

投票はこの日締め切られた１次投票の上位２位（外野手部門６人）が２９日（同３０日）から４日間の最終投票に進み、野手９人の先発メンバーが決まる。投手と控え野手は選手間投票とコミッショナー事務局によって決められ、７月４日（同５日）に出場選手が明らかになる。