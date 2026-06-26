今回は、モラハラ夫が謝罪してきたけど、もう手遅れだったエピソードを紹介します。

息子への態度がひどすぎる…

「私には1歳の息子がいますが、夫は育児も家事もほとんどしない上に、超がつくモラハラ男です。

この前、家事で手が離せなかった私は、夫に1歳の息子へ食事を食べさせるようお願いしたんです。夫は面倒くさそうに息子に食事を食べさせていましたが、息子がまだ飲み込んでいないのに口に押し込んでいて、あきれました。さらに『さっさと食えよ』『早くしろ』と息子に怒鳴っていたんです。

さらにその数日後、ファミレスで食事をしていたとき、夫に息子の面倒を見てくれるようお願いしたんです。私の誕生日だったので、そういう日ぐらい夫が育児をしてくれるといいなと思ったんですが、夫は拒否。頭にきたので、息子と実家に身を寄せました。

その翌日、夫は実家に来て『今まで悪かった……』と謝罪してきましたが、今さら遅すぎますし、どうせ口だけで何も変わっていないだろうと思い、許せず離婚を決めました」 （体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ この女性も、結婚してから今にいたるまで、夫に対し我慢に我慢を重ねてきたのでしょう。今さら謝られたところで、許せるわけがないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。