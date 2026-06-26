長嶋一茂、自由な教育方針だった幼少期。“盆栽を壊しても”怒られなかった

6月26日（金）の『ザワつく！金曜日』では、「こだわり目利き選手権」が開催される。

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複数の品の中から最も高額なものを見抜くこの企画。

最初のテーマは「シンバル」。大阪市にある創業80年の町工場が作るシンバルは、世界中のトップミュージシャンたちに大人気。

職人がハンマーによる“叩き”を繰り返すことで“音”を創り上げていく、最高級のシンバルだという。

そんな町工場の技術が詰まったシンバルの音を聞き分けられるのか？ 長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子のザワつくトリオが超難問に挑むが…音楽家のちさ子も「分野が違いすぎて…」「わからないよ、こんなの！」と頭を抱える。

2問目のテーマは、“箸”。

スタジオに登場した3つの箸の中から、一流ホテルや三つ星レストランのシェフに支持される、この道22年の職人が作った箸はどれか当てる問題だ。

この職人が作る箸の最大の特徴は、極限まで細く仕上げた箸先だというが…はたして3人の目利きは成功するのか？

また番組では、“教育”をテーマに、ザワつくトリオがトークを繰り広げる。

一茂は幼少期、窓ガラスや盆栽など、どんなものを壊しても怒られなかった、当時としては珍しい自由な教育方針だったと振り返る。すると、良純も「自分も怒られたことがない」と言い出して…。