森保Jスウェーデン戦での決勝T進出条件が確定…エクアドルのドイツ撃破で試合前決定はなし
北中米W杯を戦う日本代表は現地時間25日、グループリーグ最終節でスウェーデン代表と対戦する。日本は「5点差負け」以上の成績を残せば3大会連続の決勝トーナメント進出が決まる。
日本代表はここまでグループリーグ開幕2試合を1勝1分けで終えており、勝ち点4と得失点差+4を記録。グループ3位以上を確定させた状態で現地時間18時に最終節スウェーデン戦を控えている。
日本は引き分け以上で2位以内が確定し、自力での決勝トーナメント進出が決まる状況。また今大会では各組上位2か国だけでなく、各組3位の成績上位8か国も決勝トーナメントに進出できるというレギュレーションが導入されているため、敗れても決勝トーナメントに進める可能性は大きく残されている。
もし日本がスウェーデンに敗れて3位にとどまった場合、他グループの3位の結果が重要になる。
すでに前日24日までに全試合を消化したA組3位の韓国、C組3位のスコットランドは勝ち点3にとどまっており、日本の勝ち点4を上回る可能性はない。また1試合未消化のI組も3〜4位が勝ち点0のため、同じく日本の成績に届く可能性がなくなっている。
さらに日本戦に先立って行われた25日15時キックオフの試合で、試合前時点で勝ち点1にとどまっていたE組3位のエクアドルがドイツと対戦。もし引き分け以下に終わればこの時点で日本の決勝トーナメントが決まる状況だったが、エクアドルが後半32分のゴールで勝利したため、勝ち点4、得失点差0で3位フィニッシュした。
日本はもしスウェーデンに敗れて3位に終わったとしても、現状各組3位のデッドラインはD組とJ組の勝ち点4、得失点差-2となっているため、それらを上回れば決勝トーナメント進出が決まる状況。すなわち日本が「5点差負け」以上の成績を収めれば決勝トーナメント進出決定となる。
なお、日本代表はグループ首位のオランダと勝ち点、得失点差ともに並んでいるが、総得点で1ポイント下回るグループ2位。首位通過のためには同時刻キックオフのオランダ対チュニジア戦でのオランダの成績を上回る必要がある。
日本代表はここまでグループリーグ開幕2試合を1勝1分けで終えており、勝ち点4と得失点差+4を記録。グループ3位以上を確定させた状態で現地時間18時に最終節スウェーデン戦を控えている。
日本は引き分け以上で2位以内が確定し、自力での決勝トーナメント進出が決まる状況。また今大会では各組上位2か国だけでなく、各組3位の成績上位8か国も決勝トーナメントに進出できるというレギュレーションが導入されているため、敗れても決勝トーナメントに進める可能性は大きく残されている。
すでに前日24日までに全試合を消化したA組3位の韓国、C組3位のスコットランドは勝ち点3にとどまっており、日本の勝ち点4を上回る可能性はない。また1試合未消化のI組も3〜4位が勝ち点0のため、同じく日本の成績に届く可能性がなくなっている。
さらに日本戦に先立って行われた25日15時キックオフの試合で、試合前時点で勝ち点1にとどまっていたE組3位のエクアドルがドイツと対戦。もし引き分け以下に終わればこの時点で日本の決勝トーナメントが決まる状況だったが、エクアドルが後半32分のゴールで勝利したため、勝ち点4、得失点差0で3位フィニッシュした。
日本はもしスウェーデンに敗れて3位に終わったとしても、現状各組3位のデッドラインはD組とJ組の勝ち点4、得失点差-2となっているため、それらを上回れば決勝トーナメント進出が決まる状況。すなわち日本が「5点差負け」以上の成績を収めれば決勝トーナメント進出決定となる。
なお、日本代表はグループ首位のオランダと勝ち点、得失点差ともに並んでいるが、総得点で1ポイント下回るグループ2位。首位通過のためには同時刻キックオフのオランダ対チュニジア戦でのオランダの成績を上回る必要がある。