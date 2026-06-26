　現地時間25日(日本時間26日)、北中米ワールドカップのグループリーグ第3節で日本代表と対戦するスウェーデン代表のスターティングメンバーが発表された。スウェーデンは日本に勝利すれば自力での2位以上が確定し、グループ突破を決めることができる。

　21日の第2節・オランダ戦からスタメン3人を変更。GKヤコブ・ゼッターストローム(ダービー・カウンティ)、MFエリオット・ストラウド(ミェルビー)、オランダ戦でゴールを決めたFWアンソニー・エランガ(ニューカッスル)が今大会初のスタメン入りを果たした。

　スウェーデンは15日の初戦・チュニジア戦で5-1で勝利した一方、オランダ戦で1-5と大敗を喫した。勝ち点3で得失点差を0に戻して順位は3位。自力で2位以上を目指すためには日本に勝たなければいけない。

<出場メンバー>

[スウェーデン代表]

▽先発

GK 1 ヤコブ・ゼッターストローム(ダービー・カウンティ)

DF 2 グスタフ・ラガービエルケ(ブラガ)

DF 3 ビクトル・リンデロフ(アストン・ビラ/Cap)

DF 4 イサク・ヒエン(アタランタ)

MF 5 ガブリエル・グズムンドソン(リーズ)

MF 21 アレクサンダー・ベルンハルトソン(ホルシュタイン・キール)

MF 24 エリオット・ストラウド(ミェルビー)

MF 18 ヤシン・アヤリ(ブライトン)

FW 11 アンソニー・エランガ(ニューカッスル)

FW 9 アレクサンデル・イサク(リバプール)

FW 17 ビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)

▽控え

GK 12 ビクトル・ヨハンソン(ストーク・シティ)

GK 23 クリストファー・ノルフェルト(AIK)

DF 8 ダニエル・スベンソン(ドルトムント)

DF 14 ヒュルマル・エクダル(フローニンゲン)

DF 15 カール・スタルフェルト(セルタ)

DF 20 エリック・スミス(ザンクト・パウリ)

MF 6 ヘルマン・ヨハンソン(FCダラス)

MF 7 ルーカス・ベリバル(トッテナム)

MF 10 ベンジャミン・ニグレン(セルティック)

MF 13 ケン・セマ(パフォス)

MF 16 イェスパー・カールストローム(ウディネーゼ)

MF 19 マティアス・スバンベリ(ボルフスブルク)

MF 22 ベスフォルト・ゼネリ(ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ)

FW 25 グスタフ・ニルソン(クラブ・ブルージュ)

MF 26 タハ・アリ(マルメ)

▽監督

グレアム・ポッター