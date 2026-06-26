スウェーデンの日本戦スタメン発表! 前節から先発3人変更…前節ゴールのエランガ初先発
現地時間25日(日本時間26日)、北中米ワールドカップのグループリーグ第3節で日本代表と対戦するスウェーデン代表のスターティングメンバーが発表された。スウェーデンは日本に勝利すれば自力での2位以上が確定し、グループ突破を決めることができる。
21日の第2節・オランダ戦からスタメン3人を変更。GKヤコブ・ゼッターストローム(ダービー・カウンティ)、MFエリオット・ストラウド(ミェルビー)、オランダ戦でゴールを決めたFWアンソニー・エランガ(ニューカッスル)が今大会初のスタメン入りを果たした。
スウェーデンは15日の初戦・チュニジア戦で5-1で勝利した一方、オランダ戦で1-5と大敗を喫した。勝ち点3で得失点差を0に戻して順位は3位。自力で2位以上を目指すためには日本に勝たなければいけない。
<出場メンバー>
[スウェーデン代表]
▽先発
GK 1 ヤコブ・ゼッターストローム(ダービー・カウンティ)
DF 2 グスタフ・ラガービエルケ(ブラガ)
DF 3 ビクトル・リンデロフ(アストン・ビラ/Cap)
DF 4 イサク・ヒエン(アタランタ)
MF 5 ガブリエル・グズムンドソン(リーズ)
MF 21 アレクサンダー・ベルンハルトソン(ホルシュタイン・キール)
MF 24 エリオット・ストラウド(ミェルビー)
MF 18 ヤシン・アヤリ(ブライトン)
FW 11 アンソニー・エランガ(ニューカッスル)
FW 9 アレクサンデル・イサク(リバプール)
FW 17 ビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)
▽控え
GK 12 ビクトル・ヨハンソン(ストーク・シティ)
GK 23 クリストファー・ノルフェルト(AIK)
DF 8 ダニエル・スベンソン(ドルトムント)
DF 14 ヒュルマル・エクダル(フローニンゲン)
DF 15 カール・スタルフェルト(セルタ)
DF 20 エリック・スミス(ザンクト・パウリ)
MF 6 ヘルマン・ヨハンソン(FCダラス)
MF 7 ルーカス・ベリバル(トッテナム)
MF 10 ベンジャミン・ニグレン(セルティック)
MF 13 ケン・セマ(パフォス)
MF 16 イェスパー・カールストローム(ウディネーゼ)
MF 19 マティアス・スバンベリ(ボルフスブルク)
MF 22 ベスフォルト・ゼネリ(ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ)
FW 25 グスタフ・ニルソン(クラブ・ブルージュ)
MF 26 タハ・アリ(マルメ)
▽監督
グレアム・ポッター
21日の第2節・オランダ戦からスタメン3人を変更。GKヤコブ・ゼッターストローム(ダービー・カウンティ)、MFエリオット・ストラウド(ミェルビー)、オランダ戦でゴールを決めたFWアンソニー・エランガ(ニューカッスル)が今大会初のスタメン入りを果たした。
<出場メンバー>
[スウェーデン代表]
▽先発
GK 1 ヤコブ・ゼッターストローム(ダービー・カウンティ)
DF 2 グスタフ・ラガービエルケ(ブラガ)
DF 3 ビクトル・リンデロフ(アストン・ビラ/Cap)
DF 4 イサク・ヒエン(アタランタ)
MF 5 ガブリエル・グズムンドソン(リーズ)
MF 21 アレクサンダー・ベルンハルトソン(ホルシュタイン・キール)
MF 24 エリオット・ストラウド(ミェルビー)
MF 18 ヤシン・アヤリ(ブライトン)
FW 11 アンソニー・エランガ(ニューカッスル)
FW 9 アレクサンデル・イサク(リバプール)
FW 17 ビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)
▽控え
GK 12 ビクトル・ヨハンソン(ストーク・シティ)
GK 23 クリストファー・ノルフェルト(AIK)
DF 8 ダニエル・スベンソン(ドルトムント)
DF 14 ヒュルマル・エクダル(フローニンゲン)
DF 15 カール・スタルフェルト(セルタ)
DF 20 エリック・スミス(ザンクト・パウリ)
MF 6 ヘルマン・ヨハンソン(FCダラス)
MF 7 ルーカス・ベリバル(トッテナム)
MF 10 ベンジャミン・ニグレン(セルティック)
MF 13 ケン・セマ(パフォス)
MF 16 イェスパー・カールストローム(ウディネーゼ)
MF 19 マティアス・スバンベリ(ボルフスブルク)
MF 22 ベスフォルト・ゼネリ(ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ)
FW 25 グスタフ・ニルソン(クラブ・ブルージュ)
MF 26 タハ・アリ(マルメ)
▽監督
グレアム・ポッター