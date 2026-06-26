俳優の演技を評する際、“自然体”という言葉をよく耳にするし、目にする。実際に私もこの言葉を数えきれないほど口にしてきたし、書いてきた。しかし改めて自然体とは何なのかと問われると、ちょっと答えに窮してしまう。映画やドラマ、舞台はそれぞれフォーマットが異なるし、作品のジャンルもテイストも多様だ。だから本来であれば自然体というものは、各作品ごとに定義が異なるはず。しかしいま多くの人々が、『箱の中の羊』における大悟の演技を自然体だと評している。この根拠はいったいどこにあるのか、改めて考えてみたい。

参考：『箱の中の羊』“結末”の意味を考える 是枝裕和による“手放す”ためのグリーフワーク

彼が綾瀬はるかとダブル主演を務める本作は、是枝裕和監督の最新作にして、大悟にとって初主演映画。2年前に亡くなった息子・翔（耼木里夢）とまったく同じ姿をしたヒューマノイドを迎え入れる、ひと組の夫婦の物語を綴る作品だ。妻の音々（綾瀬はるか）は“息子”の帰還を喜ぶが、夫の健介（大悟）は戸惑い、素っ気ない態度を取ってしまう。こうした息子＝ヒューマノイドに対する夫婦間の温度差のある状態から、この家族の物語ははじまる。

個々の登場人物たちが抱える設定はどれも複雑だが、ここでは健介だけに注目することにしよう。愛する息子のいない日々を生きてきた彼の生活の中に、ヒューマノイドの翔は現れた。見た目こそ息子とそっくりだが、やはり本当の翔ではない。けれども彼との交流を重ねるうちに、健介の中にはいろんな感情が渦を巻いていくようになる。とはいえもちろん、私たちは彼の内面のすべてを知ることはできない。しかし彼の置かれている複雑な状況に思いを馳せると、その心中は相当に複雑なものであるはずだと理解できるだろう。

この絡み合った“複雑さ”を、大悟が演技者として理解し、身体レベルにまで落とし込んだうえで表現しているとは思えない。これを高いレベルで実現させられるのは、長い訓練を重ねてきた俳優の中でさえほんの一握りだろう。そもそも是枝監督は、お笑い芸人である大悟に対してそういったアプローチで撮影に臨むことを望んではいなかったはず。事実、口にすべきセリフを現場で監督から耳打ちされたことを大悟本人が明かしている。『誰も知らない』（2004年）や『奇跡』（2011年）などで、子役たちの瑞々しい演技を引き出す際に用いられてきた手法だ。独自にキャラクターを作り込むことなく、監督の演出に身を委ねる。これによって、演技経験が豊富だとはいえない大悟の芝居のトーンは作品の世界観からはみ出すことなく、物語に寄り添うものになったのだろう。

普段の大悟の特徴といえば、印象的なのが岡山弁。劇中の健介の一人称は大悟と同じく“ワシ”であり、彼が口にする言葉としては岡山弁が採用されている。演じ手である大悟の日常の延長線上に、健介の生活があったわけだ。これもまた、スクリーン上の大悟が自然体に映る根拠だといえるだろう。

私たちの多くが「演技」というものについて考えるとき、別人になりきる人々の姿を思い浮かべるのではないだろうか。たしかに、そういったパターンはある。けれどもすべてではない。『箱の中の羊』の大悟に関しては、彼のほうから役や作品に歩み寄っていったというよりも、是枝監督の演出によって、役や作品のほうが彼に歩み寄っていったといえると思う。そして、大悟本人の歩くペースと歩幅が、劇中の健介とほとんど同じだった。だから劇中には、バラエティ番組などで見かけるあの飾らない感じの大悟がいながら、健介という人物を存在させてもいるのだ。

とはいえこれは、必ずしも劇映画の主人公像を成立させるものでもない。スクリーンの中で自然体であることと、映画の主演を務められるかどうかは、まったく別の話だ。

是枝監督をはじめ、本作での大悟の演技に、ビートたけしの面影を垣間見る人たちが少なくないらしい。なるほどとは思うが、歩き方や立ち姿から物語を見出すというのは、受け手の感性に拠るところが大きいだろう。彼らが映っている写真を見て、そこに「人生」や「生活」を感じる人はいるが、そういう人ばかりではない。けれども映画の場合、観客は連続的に映し出される写真と対峙することになる。

たとえば劇中で大悟がジョークを言ったとしよう。前後のカットによっては、それはウケを狙ったものとして私たちに提示される。しかし前後に映し出されるカットが健介という人間の実存に関わるものであったとしたならば、それを私たちはウケ狙いのジョークとしては受け取らないだろう。大悟の佇まいに「人生」や「生活」、あるいは「哀愁」を感じるのは人それぞれだが、映画という芸術との相性は、たしかなものがあるかもしれない。スクリーンに映し出される、ビートたけしのように。（文＝折田侑駿）