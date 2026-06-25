パブリック トウキョウが初となる路面店を神宮前にオープン　限定アイテムを発売

TOKYO BASEが運営する「パブリック トウキョウ（PUBLIC TOKYO）」が、国内初の単独路面店となる神宮前店をオープンする。営業開始日は6月26日。

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約330平方メートルの店内には、神社から着想を得た空間デザインを採用。中央には社殿を思わせる象徴的なスペースを設け、神楽鈴や賽銭箱をモチーフとした造作を配置した。また、木材や和紙を想起させる素材使いや、現代的に再構築した格子や提灯などの意匠を用いることで、日本のクラフトマンシップと東京の感性が融合した空間を実現したという。

オープンを記念して、店舗限定アイテムを発売する。ウエストのドローストリングが特徴の「ブッチャーリネンドロストシャツ」（2万4200円）や、セットアップで着用可能な「ブッチャーリネンドレープイージーパンツ」（2万4200円）、日本の着物から着想を得た「キモノスリーブTEE」（2色、各1万9800円）、袴をイメージしたボリューム感のあるシルエットが特徴の「トリプルタックワイドパンツ」（2万5300円）などをラインナップする。

◾️パブリック トウキョウ神宮前店

オープン日：2026年6月26日（金）

所在地：東京都渋谷区神宮前6-25-16

営業時間：12:00〜20:00