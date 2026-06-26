　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1320円安の7万1250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

76046.89円　　ボリンジャーバンド3σ
73296.06円　　ボリンジャーバンド2σ
72366.34円　　25日日経平均株価現物終値
71250.00円　　26日夜間取引終値
71202.00円　　5日移動平均
71080.00円　　一目均衡表・転換線
70545.23円　　ボリンジャーバンド1σ
67794.40円　　25日移動平均
67390.00円　　一目均衡表・基準線
65043.57円　　ボリンジャーバンド-1σ
62292.74円　　ボリンジャーバンド2σ
60802.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
60732.93円　　75日移動平均
59541.91円　　ボリンジャーバンド3σ
57145.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54312.80円　　200日移動平均

株探ニュース