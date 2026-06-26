日経225先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1320円安の7万1250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
76046.89円 ボリンジャーバンド3σ
73296.06円 ボリンジャーバンド2σ
72366.34円 25日日経平均株価現物終値
71250.00円 26日夜間取引終値
71202.00円 5日移動平均
71080.00円 一目均衡表・転換線
70545.23円 ボリンジャーバンド1σ
67794.40円 25日移動平均
67390.00円 一目均衡表・基準線
65043.57円 ボリンジャーバンド-1σ
62292.74円 ボリンジャーバンド2σ
60802.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
60732.93円 75日移動平均
59541.91円 ボリンジャーバンド3σ
57145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54312.80円 200日移動平均
株探ニュース
76046.89円 ボリンジャーバンド3σ
73296.06円 ボリンジャーバンド2σ
72366.34円 25日日経平均株価現物終値
71250.00円 26日夜間取引終値
71202.00円 5日移動平均
71080.00円 一目均衡表・転換線
70545.23円 ボリンジャーバンド1σ
67794.40円 25日移動平均
67390.00円 一目均衡表・基準線
65043.57円 ボリンジャーバンド-1σ
62292.74円 ボリンジャーバンド2σ
60802.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
60732.93円 75日移動平均
59541.91円 ボリンジャーバンド3σ
57145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54312.80円 200日移動平均
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