TOPIX先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比21ポイント安の4004.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4173.81ポイント ボリンジャーバンド3σ
4102.68ポイント ボリンジャーバンド2σ
4047.25ポイント 一目均衡表・転換線
4031.55ポイント ボリンジャーバンド1σ
4021.90ポイント 5日移動平均
4016.47ポイント 25日TOPIX現物終値
4004.50ポイント 26日夜間取引終値
3960.42ポイント 25日移動平均
3956.50ポイント 一目均衡表・基準線
3889.29ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3824.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3818.16ポイント ボリンジャーバンド2σ
3799.21ポイント 75日移動平均
3747.03ポイント ボリンジャーバンド3σ
3677.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3553.84ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4173.81ポイント ボリンジャーバンド3σ
4102.68ポイント ボリンジャーバンド2σ
4047.25ポイント 一目均衡表・転換線
4031.55ポイント ボリンジャーバンド1σ
4021.90ポイント 5日移動平均
4016.47ポイント 25日TOPIX現物終値
4004.50ポイント 26日夜間取引終値
3960.42ポイント 25日移動平均
3956.50ポイント 一目均衡表・基準線
3889.29ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3824.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3818.16ポイント ボリンジャーバンド2σ
3799.21ポイント 75日移動平均
3747.03ポイント ボリンジャーバンド3σ
3677.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
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