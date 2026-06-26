26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比21ポイント安の4004.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4173.81ポイント ボリンジャーバンド3σ

4102.68ポイント ボリンジャーバンド2σ

4047.25ポイント 一目均衡表・転換線

4031.55ポイント ボリンジャーバンド1σ

4021.90ポイント 5日移動平均

4016.47ポイント 25日TOPIX現物終値

4004.50ポイント 26日夜間取引終値

3960.42ポイント 25日移動平均

3956.50ポイント 一目均衡表・基準線

3889.29ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3824.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3818.16ポイント ボリンジャーバンド2σ

3799.21ポイント 75日移動平均

3747.03ポイント ボリンジャーバンド3σ

3677.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3553.84ポイント 200日移動平均



株探ニュース