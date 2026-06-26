　26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比21ポイント安の4004.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4173.81ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4102.68ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
4047.25ポイント　　一目均衡表・転換線
4031.55ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
4021.90ポイント　　5日移動平均
4016.47ポイント　　25日TOPIX現物終値
4004.50ポイント　　26日夜間取引終値
3960.42ポイント　　25日移動平均
3956.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3889.29ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3824.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3818.16ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3799.21ポイント　　75日移動平均
3747.03ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3677.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3553.84ポイント　　200日移動平均

株探ニュース