26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比20ポイント安の681ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



895.99ポイント ボリンジャーバンド3σ

846.77ポイント ボリンジャーバンド2σ

797.54ポイント ボリンジャーバンド1σ

792.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

763.61ポイント 75日移動平均

761.50ポイント 一目均衡表・基準線

753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

748.32ポイント 25日移動平均

735.84ポイント 200日移動平均

700.14ポイント 25日東証グロース市場250指数現物終値

699.10ポイント ボリンジャーバンド-1σ

699.00ポイント 5日移動平均

695.50ポイント 一目均衡表・転換線

681.00ポイント 26日夜間取引終値

649.87ポイント ボリンジャーバンド2σ

600.65ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース