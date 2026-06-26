　26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比20ポイント安の681ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

895.99ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
846.77ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
797.54ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
792.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
763.61ポイント　　75日移動平均
761.50ポイント　　一目均衡表・基準線
753.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
748.32ポイント　　25日移動平均
735.84ポイント　　200日移動平均
700.14ポイント　　25日東証グロース市場250指数現物終値
699.10ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
699.00ポイント　　5日移動平均
695.50ポイント　　一目均衡表・転換線
681.00ポイント　　26日夜間取引終値
649.87ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
600.65ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース