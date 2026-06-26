ワールドカップ北中米大会

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、F組第3節の日本―スウェーデン戦がダラス・スタジアムで行われる。日本のスターティングメンバーが発表されると、ベンチに復帰した男にファンは歓喜している。

チュニジア戦から3人を入れ替えた森保ジャパン。DFで冨安に代わり瀬古、中盤で伊東に代わり堂安が一列前に上がって右ワイドに菅原を入れた。さらに、左シャドーには前田を起用。佐野をベンチに置き鎌田と田中の2ボランチで臨むとみられる。

ベンチでは、オランダ戦で負傷した久保の名前はなかったものの、2試合ぶりに町野が復帰。ネット上の日本のファンからは「町野、ベンチ入りしたか！」「サブに町野きた！」「後半長友、町野投入が見たい！」「町野は回復したようで何より」「町野選手、塩貝選手暴れてくれれれれれぇええぇええぇ！」などの声が上がった。

日本がF組1位となった場合は、決勝T1回戦でモロッコ、2位の場合はブラジルと対戦。3位突破の場合は、フランスと対戦の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）