1次リーグE組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグE組最終節が25日（日本時間26日）に行われ、ドイツがエクアドルに敗れ、コートジボワールがキュラソーを下した。この結果、A組3位の韓国がさらに追い込まれた。

前半2分に先制したドイツだったが、同9分、後半32分にゴールを許し、まさかの逆転負けを喫した。この結果、組3位のエクアドルの勝ち点が4になった。

48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。勝ち点で並んだ場合は得失点差、総得点の順に優劣をつける。

勝ち点3でA組3位の韓国にとっては悲報だ。E組はドイツとコートジボワールがともに引き分け以上なら、3位の勝ち点が2以下だったが、ドイツの不覚で韓国はE組3位を上回れなかった。

1次リーグを終えたのはA、B、C、E組。韓国はB組3位のボスニア・ヘルツェゴビナ（勝ち点4）にも及ばず、C組3位のスコットランド（同3）は得失点差で上回っている。

4組終了時点で各組3チームの中で3番手。韓国ファンは決勝T進出を信じて、残り8組の結果を待つしかない。



（THE ANSWER編集部）