2026年に発売される「iPhone 18 Pro」の価格が1399ドル（約23万円※）以上になる可能性が報じられています。

※1ドル＝約162円で換算（2026年6月25日現在）

アップルのティム・クックCEOはウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）に対して「アップルもチップ価格の高騰と無縁ではありません」と語っています。一方で、どのデバイスがいつ値上げされるのかについて、クック氏は「現在検討中です」と答えています。

WSJは独自調査により、iPhone 18 Proの価格が最低でも1299ドル（約21万円）で、おそらく1399ドル以上となり、「iPhone 17 Pro」と比較して200〜300ドルも高くなると指摘しています。また、大容量ストレージモデルや「iPhone 18 Pro Max」「iPhone Ultra」のようなプレミアムモデルの価格はさらに高くなると述べています。

アナリストのミンチー・クオ氏によると、iPhone 18 Proには以前と比べて約50%のコスト増となる新しいカメラシステムが搭載されます。これが正しければ、iPhone 18 Proの価格は1399ドルを上回る可能性すらあります。

円安の進行により、ただでさえ買いにくくなった最新のiPhone。次期モデルのiPhone 18 Proは、さらなる値上げを覚悟する必要があるのかもしれません。

Source: 9to5Mac

The post 次期iPhone 18 Proは23万円超？ お財布に厳しい価格予想が広がる appeared first on GetNavi web ゲットナビ.