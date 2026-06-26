ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】九州道・南九州道・九州中央道 上下線一部区間の通行止… 【交通情報】九州道・南九州道・九州中央道 上下線一部区間の通行止めをすべて解除 ネクスコ西日本 【交通情報】九州道・南九州道・九州中央道 上下線一部区間の通行止めをすべて解除 ネクスコ西日本 2026年6月26日 7時26分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 大雨の影響で上下線の一部区間で通行止めとなっていた九州自動車道、南九州道、九州中央道は、すべて解除されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「殺されるかもしれない」あおり運転の恐怖 赤い軽トラックが低速走行→停止→“刀”を持って詰めよる 熊本・宇土市 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” 俳優・宇梶剛士さん 暴走族を経て少年院へ入った過去…「人を信じるには心の力がいる」社会復帰に向けて学ぶ少年たちに〝渡した〟思い 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 伊東市, 仏壇, 商店街, 京王線, 横浜, 慰霊祭, 生花, 埼玉, 井の頭線