大谷翔平の相棒・デコピンにファンもメロメロ「大谷ファミリーのアイドル」「幸せな気分になれます」
メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平の飼い犬である「デコピン」。大谷のInstagramに度々登場しては、そのかわいさでファンを虜にしている。今回はそんな「デコピン」のキュートなショットをまとめて紹介していきたい。
【写真】悶絶級にかわいいデコピンの姿を一気見（12枚）
■嬉しい？嫌？絶妙な表情がかわいすぎ
昨年11月には、3年連続・通算4度目のMVPに輝いた大谷。活躍シーンを収めた動画がアップされた投稿にもデコピンは登場しており、なんと大谷から“犬吸い”される瞬間も。犬を飼っている人なら誰もがしてしまう行為だが、当のデコピンはうれしそうにも嫌そうにも見える絶妙な表情をしていてかわいい。
そんな素敵な写真にファンからは「デコピンの顔 笑」「デコピンちゃんと奥様と素敵な写真」「デコピンさんも嬉しそうですね」などの声が集まっていた。
■かわいい年賀状で新年のあいさつ
2026年新年のあいさつをした投稿では、デコピンのさまざまな姿をあしらった年賀状の画像をアップ。背景の砂浜にはかわいい足跡が写っており、「大谷デコピン」とフルネームも刻まれている。
キュートすぎる年賀状風にファンは「この年賀状最高ですね」「デコちゃんにとってもご活躍されることを楽しみにしております」「デコピンくんがいっぱい かわいぃー」と喜びの声を上げた。
■蝶ネクタイを付けて正装モード
「Thank you BBWAA」と全米野球記者協会（BBWAA）に感謝のメッセージを記した投稿に写っているたのは、蝶ネクタイを付けてお座りをするデコピン。彼の横にある盾は、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の夕食会で受賞した「最優秀犬賞」の記念盾と思われる。
飼い主と同じく偉業を成し遂げたデコピンにも「デコピン おめでとうございます」「デコピンくん 蝶ネクタイしてる 可愛い」「真美子さんもデコピンくんもステキですね」などたくさんの祝福コメントが集まった。
絵本に夢中＆3歳バースデーショットもかわいすぎ！
■ほほえましい親子の読書タイム
大谷選手がマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の絵本『デコピンのとくべつないちにち』（ポプラ社）の主人公にもなっているデコピン。
この書籍の発売を「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」と喜ぶ大谷の投稿では、絵本を読み聞かせてあげる瞬間が捉えられており、まるで本当の子どものようだ。
微笑ましい家族ショットにメロメロになったファンからは「読み聞かせデコちゃん素敵なシーン」「見ているこちらも幸せな気分になれます」「翔平パパから仲良く読み聞かせしてもらってる 可愛い足」などの声が寄せられている。
■3歳のバースデーをお祝い
3歳の誕生日をお祝いする投稿にも、デコピンのキュートすぎる姿が多数収められている。「3」と書かれた冠を被って犬用ケーキをペロペロしたり、ボールを加えてバーを飛び越えたり、クッションでくつろいだりと、どのカットにもデコピンのかわいらしさがぎゅっと詰まっていた。
コメント欄にはファンから「デコピンジャンプの写真の撮り方 めちゃくちゃ上手」「デコちゃんかわいい おめでとう！」「健康で元気に長生きしてください」「これからも大谷ファミリーのアイドルでいてね」といったコメントが集まっている。
引用：
「大谷翔平」instagram（＠shoheiohtani）
【写真】悶絶級にかわいいデコピンの姿を一気見（12枚）
■嬉しい？嫌？絶妙な表情がかわいすぎ
昨年11月には、3年連続・通算4度目のMVPに輝いた大谷。活躍シーンを収めた動画がアップされた投稿にもデコピンは登場しており、なんと大谷から“犬吸い”される瞬間も。犬を飼っている人なら誰もがしてしまう行為だが、当のデコピンはうれしそうにも嫌そうにも見える絶妙な表情をしていてかわいい。
■かわいい年賀状で新年のあいさつ
2026年新年のあいさつをした投稿では、デコピンのさまざまな姿をあしらった年賀状の画像をアップ。背景の砂浜にはかわいい足跡が写っており、「大谷デコピン」とフルネームも刻まれている。
キュートすぎる年賀状風にファンは「この年賀状最高ですね」「デコちゃんにとってもご活躍されることを楽しみにしております」「デコピンくんがいっぱい かわいぃー」と喜びの声を上げた。
■蝶ネクタイを付けて正装モード
「Thank you BBWAA」と全米野球記者協会（BBWAA）に感謝のメッセージを記した投稿に写っているたのは、蝶ネクタイを付けてお座りをするデコピン。彼の横にある盾は、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の夕食会で受賞した「最優秀犬賞」の記念盾と思われる。
飼い主と同じく偉業を成し遂げたデコピンにも「デコピン おめでとうございます」「デコピンくん 蝶ネクタイしてる 可愛い」「真美子さんもデコピンくんもステキですね」などたくさんの祝福コメントが集まった。
絵本に夢中＆3歳バースデーショットもかわいすぎ！
■ほほえましい親子の読書タイム
大谷選手がマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の絵本『デコピンのとくべつないちにち』（ポプラ社）の主人公にもなっているデコピン。
この書籍の発売を「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」と喜ぶ大谷の投稿では、絵本を読み聞かせてあげる瞬間が捉えられており、まるで本当の子どものようだ。
微笑ましい家族ショットにメロメロになったファンからは「読み聞かせデコちゃん素敵なシーン」「見ているこちらも幸せな気分になれます」「翔平パパから仲良く読み聞かせしてもらってる 可愛い足」などの声が寄せられている。
■3歳のバースデーをお祝い
3歳の誕生日をお祝いする投稿にも、デコピンのキュートすぎる姿が多数収められている。「3」と書かれた冠を被って犬用ケーキをペロペロしたり、ボールを加えてバーを飛び越えたり、クッションでくつろいだりと、どのカットにもデコピンのかわいらしさがぎゅっと詰まっていた。
コメント欄にはファンから「デコピンジャンプの写真の撮り方 めちゃくちゃ上手」「デコちゃんかわいい おめでとう！」「健康で元気に長生きしてください」「これからも大谷ファミリーのアイドルでいてね」といったコメントが集まっている。
引用：
「大谷翔平」instagram（＠shoheiohtani）