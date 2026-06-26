◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第３戦 日本―スウェーデン（２５日・米ダラス）、オランダ―チュニジア（同、米カンザスシティー）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝岡島智哉】日本―スウェーデンの裏カードとなる「オランダ―チュニジア」のスタメンが発表され、オランダ陣営が“ガチメン”を並べ「ブラジル回避」へと動いた。

Ｆ組は１位突破チームがモロッコと、２位がブラジルと決勝トーナメント１回戦で激突する。日本と勝ち点（４）、得失点（＋４）で並び、総得点で１点分リードするオランダは、決勝トーナメント進出がほぼ決まっている状況ながら、１位突破を目指してＤＦファンダイク（リバプール）、ＦＷハクポ（リバプール）、ＭＦデヨング（バルセロナ）らを先発起用。第２戦スウェーデン戦からのスタメン変更は１枚のみにとどめた。

その狙いが「ブラジル回避」による１位通過にあることは明白と言えるだろう。日本代表は、第３戦でスウェーデンと対戦する。森保一監督はスウェーデン戦の勝利、さらには１位突破を目標に戦うことを明言しているが、オランダが２戦９失点のチュニジア相手にベストメンバーを並べた判断は朗報とは言えなさそうだ。

悪天候が懸念されたが、試合は予定通りキックオフとなる見通し。

◆オランダ先発メンバー

▼ＧＫファンブルッヘン、▼ＤＦドゥムフリス、ファンダイク、ファンヘッケ、アケ、▼ＭＦフラーフェンベルフ、ラインダース、デヨング、▼ＦＷハクポ、マレン、ブロビー