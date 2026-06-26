タレントの小倉優子が24日に更新したインスタグラムで、今年43歳になることから「身体の変化を感じる今日この頃」と加齢による体調の変化を感じていることを明かした。



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小倉は北斗晶、元乃木坂の秋元真夏、日本テレビの浦野モモアナウンサーらと撮った写真を投稿し、「北斗さん、あきもっちゃん、ももちゃんと 大好き方々と幸せなお食事会でした」と仲のいい4人で食事を楽しんだことを記した。「とにかく優しい太陽のような北斗さん!! とにかく可愛くて子犬のようなあきもっちゃん!!とにかくしっかり者の先輩のようなももちゃん!! 何もかも美味しくて、楽しくて本当に幸せな時間でした ありがとうございました」と感謝を表した。



さらに小倉は「北斗さんがいつも『無理し過ぎないようにね!』と言ってくだっていました 今年43歳ですが、身体の変化を感じる今日この頃。無理をしないで過ごす をテーマに深呼吸しながら、笑顔で過ごすように意識してみます」と自然体でのぞむことを投稿した。



小倉は2011年10月に最初の結婚をし、長男、次男を授かって17年3月に離婚。18年に再婚したが夫とは別居したまま、20年に三男を出産。その後離婚が成立し、シングルマザーとして子供たちを育てている。



（よろず～ニュース編集部）