鹿島学園で選手権準優勝に貢献したプムラピー・スリブンヤコに集まる期待

U-19タイ代表GKプムラピー・スリブンヤコは、日本のJ1リーグのクラブへ加入する可能性が高まっているようだ。

タイメディア「Ballthai」が報じた。

日本の鹿島学園高校でプレーするプムラピーは、第104回全国高校サッカー選手権大会でチームの準優勝に大きく貢献した。その際立つパフォーマンスにより、日本の複数のクラブから熱視線を集めていたという。

同メディアは、プムラピーの母親が自身のSNSで「息子の長年の夢と努力がますます明確になってきている」と喜びを綴り、「それはもう夢ではない。J1」と日本のトップリーグへの挑戦を示唆したことを紹介している。また、「どちらの道を選んでも、その努力と決意を常に誇りに思う」という家族からの言葉も伝えている。

タイの若き守護神にとって、日本でのプロキャリアのスタートが現実のものとなりつつある。どのクラブのユニフォームを着て新シーズンを迎えることになるのか、今後の去就に大きな関心が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）