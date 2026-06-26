ベッカムがブラジル対スコットランドの試合を観戦

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日にグループステージの最終節がスタートした。

グループC組のブラジル代表はスコットランド代表と対戦し、3-0で快勝したなか、この試合を訪れたデイビッド・ベッカム氏の様子に「酔っ払ってないか笑」と話題を呼んでいる。

試合は前半7分、スコットランドのミスからFWヴィニシウス・ジュニオールが幸先よく先制ゴールをゲット。同アディショナルタイムにもヴィニシウスがヘディングでゴールネットを揺らして、2-0とした。後半にもFWマテウス・クーニャが追加点を奪い3-0と快勝を収めた。

そんな試合を観戦したベッカム、愛息やレジェンドのフィル・ネビル氏らと観戦用ボックス席にいたが、試合中継でワインを飲んでいる様子が抜かれた。そして、試合終盤には顔が赤くなっている様子も映し出された。

英紙「デイリー・メール」は「赤ワインをグラスで飲み干すデイビッド・ベッカム」と取り上げ、ファンからも「顔真っ赤っか」「めっちゃ酔っぱらってて笑った」「後半めっちゃ赤くなってた」「飲みすぎだろ」と、注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）