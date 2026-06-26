韓国は南アフリカに0-1で敗戦した

韓国代表は現地時間6月24日、北中米ワールドカップ（W杯）の南アフリカ戦で0-1と敗れた。

試合後のミックスゾーンでは、取材対応中に両陣営の間で小競り合いが発生する事態となっている。ポール・マクナマラ氏が報じた。

韓国は引き分け以上でグループ突破が濃厚となるなか、南アフリカに決勝ゴールを許して痛恨の敗戦。勝ち点3のまま3位通過の可能性を残す厳しい状況に追い込まれた。一方の南アフリカは、この勝利で史上初となる決勝トーナメント進出を決めている。

騒動が起きたのは試合後のミックスゾーンだった。韓国のMF黄仁範（ファン・インボム）がメディアの取材を受けていた最中、背後を南アフリカの選手団が歌とダンスによる祝賀ムードで通過した。

この歓声が取材の妨げとなる形になり、最初はメディア側が静かにするよう要請した。しかし、南アフリカ側が押し返すような反応を見せたため、黄仁範が相手スタッフに「敬意を示せ」と声を上げ、軽い押し合いになる小競り合いが発生。事態はすぐに収束に向かったものの、現場には緊迫した空気が漂ったという。（FOOTBALL ZONE編集部）