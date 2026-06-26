2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が26日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。地元のソウルフードを紹介した。

「こちら帯広きたら おすすめしたい一品 インディアンカレー」とつづり、カレーショップ・インデアンのカレーを掲げて笑みを浮かべているショットをアップ。

高木さんのマネジャーもインスタに同じ写真をアップ。

そして、「菜那さんとロケ終わりにインデアンカレー 菜那さんの今日のチョイスは、インデアンカレー普通盛り（ご飯280g）カツとチーズをトッピング ほんとによく食べる！すごい！笑」と投稿した。

この投稿にフォロワーらからは「素敵な笑顔ですね」「可愛すぎる」「初めて高木姉妹を帯広で見かけたのは、インデアンカレーのお店でした。高校生の時」「インデアンカレーは鉄板です」「ななさん！可愛い 私も行ってたみなみ店 懐かしい食べたい」などの声が寄せられている。

高木さんは帯広南商高から日本電産サンキョー入りし、14年ソチ五輪から3大会連続で五輪に出場。18年平昌五輪では団体パシュートとマススタートで金メダルを獲得し、五輪の同一大会で日本女子初となる2冠を達成。22年4月に引退した。