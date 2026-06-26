プロ麻雀リーグ「Mリーグ」の2026-27シーズンに先駆けたドラフト会議が、6月25日に行われた。レギュラーシーズン9位だったKADOKAWAサクラナイツは尻無濱航（しりなしはま・わたる＝協会）、同8位のU-NEXT Piratesは朝倉康心（最高位戦）、セミファイナルシリーズ5位のセガサミーフェニックスは佐野ひなこ（最高位戦）をそれぞれ指名した。

【映像】朝倉康心、2021-22シーズンの様子

KADOKAWAサクラナイツはシーズン終了後、4選手の契約更改を発表したが、後に渋川難波（最高位戦）との契約を解除。一転してドラフト会議に参加することになると、34歳とこれからまだまだ伸びしろにも期待がかかる尻無濱を指名した。

U-NEXT Piratesはリーグ初年度からチームを引っ張ってた小林剛（麻将連合）が、近年の成績不振もあり契約満了。チーム発足時のオリジナルメンバーが全て去る唯一のチームとなると思われたが、ドラフトでは小林と初年度からプレーした朝倉を指名。2021-22シーズンで契約満了となり一度Mリーグを離れたが、同一チームに復帰する初のケースになった。

またセガサミーフェニックスは、シーズン中に脳血管疾患を発症、その後に戦線復帰を果たした浅井堂岐（協会）との契約を満了。代わって、グラドル・タレントとしても知名度が抜群で、今後の成長が望まれる佐野を指名した。

同一メンバーで2年連続してレギュラーシーズン敗退した場合は、次シーズンに向けてメンバー構成を変更する必要がある。昨シーズン、レギュラーシーズン10位のEARTH JETS、同7位の渋谷ABEMASは、2026-27シーズンでセミファイナル進出を果たせなければ、レギュレーション対象となる。

◆各チーム指名選手

KADOKAWAサクラナイツ・尻無濱航（協会）

この度、KADOKAWAサクラナイツにご指名を頂きました日本プロ麻雀協会所属の尻無濱 航です。今の率直な気持ちとしては、光栄であると同時に、とても身の引き締まる思いでおります。数千人いる麻雀プロの中には、Mリーガーになることを目標に日々努力を重ね、その思いを発信し、結果を残し続けている方がたくさんいます。

そんな方々を差し置いて、自分が選ばれるにふさわしい人間なのか？指名を頂いた今でも不安な気持ちはあります。ただ、それでも選んで頂いたからには、私にしかできない活躍やチームへの貢献があると信じております。

これからはKADOKAWAサクラナイツの一員として、チームの力になれるよう全力で精進してまいります。Mリーグファンの皆様、そして桜騎士団の皆様、これからどうぞよろしくお願いいたします。

KADOKAWAサクラナイツ・森井巧監督コメント

Mリーグ2026-27シーズンドラフト会議において、KADOKAWAサクラナイツは尻無濱航プロを指名いたしました。

サクラナイツは直近2シーズン連続でレギュラーシーズン敗退という悔しい結果となっています。特に昨シーズンは苦しい展開が続く中でチームの雰囲気も暗くなってしまい、流れを変えることができないままシーズンを終えました。

その反省を踏まえ、2026-27シーズンは「明るく、元気に、前向きに」をチームテーマに掲げ、全員が一丸となって闘ってまいります。そして、この姿勢は来シーズンだけでなく、今後のサクラナイツにとっても大切な礎になると考えています。

尻無濱航プロは、麻雀の実力はもちろんのこと、持ち前の明るさとエネルギーでチームに新たな推進力をもたらしてくれる存在だと考えています。チームの雰囲気をより良い方向へ導き、サクラナイツをさらに前進させてくれると確信しています。

来シーズンこそファイナルシリーズの舞台に進出し、優勝争いをして桜騎士団の皆さまとともに熱狂を分かち合えるよう、チーム一丸となって突き進んでまいります。新生サクラナイツへの“桜援”を、何とぞよろしくお願いいたします。

U-NEXT Pirates・朝倉康心（最高位戦）

この度指名をいただき、再びU-NEXT Piratesに戻ってくることになりました。

自分でもこんなことがあるのかと驚いています。新たな思いと引き継ぐ想いとを胸に、精一杯力を尽くそうと思います。見ている方にも色んな想いがあると思いますが、見守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします！

U-NEXT Pirates・木下尚監督コメント

私は4年前、朝倉選手を契約満了としましたが、朝倉選手は心技体が揃えばMVPだって狙える選手だということを疑ったことはありません。この4年間で朝倉選手の「心」が整ったと判断し、今回の再指名を決断いたしました。

パイレーツは今季限りで小林選手を契約満了としましたが、小林選手と共に戦ったことがある朝倉選手を含めた4人であれば、何とかその穴を埋めて戦えると確信しています。新シーズンのパイレーツの戦いにぜひご期待ください。

セガサミーフェニックス・佐野ひなこ（最高位戦）

この度、セガサミーフェニックスからご指名をいただきました、最高位戦日本プロ麻雀協会の佐野ひなこです。まずは、私に大きなチャンスを与えてくださったセガサミーフェニックスの皆様に、心から感謝申し上げます。

プロ入りしてからの日も浅く、これといった実績もない私がMリーグの大舞台に立つこと。指名をうけて、「本当に私で務まるのか」と震えましたし、皆様が不安に思われるのも当然だと痛感しています。正直なところ、猛者揃いのMリーグでは、圧倒的な力の差に何度も壁にぶつかると思います。怖くて足がすくむ思いです。

今はまだ頼りない新人ですが、いつか「フェニックスの選手」として皆様に認めていただけるよう、全身全霊で闘い抜きます。どうかダメな時は厳しく叱っていただき、未熟な私の挑戦を一緒に見守っていただけないでしょうか。応援よろしくお願いいたします。

セガサミーフェニックス・チームコメント

Mリーグ2026-27シーズンドラフト会議において、セガサミーフェニックスは佐野ひなこプロを指名いたしました。佐野プロの競技に真摯に向き合い、高みを目指して努力を続ける姿勢に大きな魅力を感じています。

また、ご自身の言葉や活動を通じて麻雀の魅力を広く届ける発信力を兼ね備えており、その力はファンの皆様により深くフェニックスを楽しんでいただくための施策展開に加え、新たなファン層の拡大にもつながるものと期待しています。

来シーズンも、一戦一戦、一局一局に全力を注ぎ、一つでも多くの勝利を積み重ねてまいります。

セガサミーフェニックスはどのような状況でも最後まであきらめず、ファンの皆様に「最高の一瞬」をお届けできる存在であり続けるために、チーム一丸となって全力を尽くしてまいります。2026-27 シーズンも熱いご声援を、どうぞよろしくお願いいたします。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズンを戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。さらに上位4チームがファイナルシリーズに進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

