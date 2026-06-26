【タイムレスマン】timelesz、空腹すぎて大波乱 梅沢富美男もブチギレ「謝って済む問題じゃねえから！」
8人組グループ・timeleszが出演するフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週金曜 後9：58）のきょう26日放送回で、クイズ企画「腹ペコ2択マン」第2弾が放送される。ゲストに梅沢富美男を迎え、空腹状態のまま高級中国料理を懸けた2択クイズに挑戦する。
【番組カット】わちゃわちゃ！2択クイズに挑戦する梅沢富美男＆timelesz
同番組は、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の8人が「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉にさまざまな企画へ挑む冠バラエティー。今回実施される「腹ペコ2択マン」は、絶品グルメを懸けてメンバー全員で2択問題に挑む企画だ。
ルールはシンプルながら過酷。正解すれば豪華料理を食べることができる一方、参加者は最高の状態で料理を味わうため、1日食事を抜いた状態で参戦しなければならない。まさに“腹ペコ”のまま知恵を絞る超シビアな戦いとなる。
第2弾の舞台となるのは、東京・六本木のホテル内にある高級中国料理店。中国四大料理と本格飲茶を楽しめる名店で、「小籠包」「北京ダック」「黄金チャーハン」など豪華メニューが用意されるほか、シェフによるスペシャルメニューも登場する。
しかし、空腹が限界に達した9人は意見がまとまらずイライラしたり、問題の内容にケチをつけたりと、ブチ切れする人が続出。さらには、図らずも梅沢の怒りを買い、「謝って済む問題じゃねえから！」とどやしつけられてしまうメンバーも。
果たしてtimeleszと梅沢は、最高級ホテル中華を何品食べることができるのか。そして9人の“まんぷくメーター”はどこまで上昇するのか。
【番組カット】わちゃわちゃ！2択クイズに挑戦する梅沢富美男＆timelesz
同番組は、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の8人が「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉にさまざまな企画へ挑む冠バラエティー。今回実施される「腹ペコ2択マン」は、絶品グルメを懸けてメンバー全員で2択問題に挑む企画だ。
第2弾の舞台となるのは、東京・六本木のホテル内にある高級中国料理店。中国四大料理と本格飲茶を楽しめる名店で、「小籠包」「北京ダック」「黄金チャーハン」など豪華メニューが用意されるほか、シェフによるスペシャルメニューも登場する。
しかし、空腹が限界に達した9人は意見がまとまらずイライラしたり、問題の内容にケチをつけたりと、ブチ切れする人が続出。さらには、図らずも梅沢の怒りを買い、「謝って済む問題じゃねえから！」とどやしつけられてしまうメンバーも。
果たしてtimeleszと梅沢は、最高級ホテル中華を何品食べることができるのか。そして9人の“まんぷくメーター”はどこまで上昇するのか。