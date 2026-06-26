ビヨンクールは、スウェーデン発ウォッチブランドCORNICHEの人気コレクション『Visionnaire（ヴィジョネア）』より、マザーオブパール（MOP）ダイヤルを採用した新作『Visionnaire - Mother of Pearl Dial』を発売することを発表した。

（関連：【画像】天然素材であるマザーオブパールの文字盤を組み合わせ光の確度で虹色に輝く）

本作は、『Visionnaire』シリーズの端正なデザインに天然素材であるマザーオブパールの文字盤を組み合わせたモデル。光の角度によって虹色に変化する艶が特徴で、レクタングルケースの直線的なフォルムと有機的な文字盤の輝きを調和させた一本となる。

ケースは39.5mm×24mmのスリムなレクタングル形状で、厚さ7.4mmの薄型設計を採用。ポリッシュ仕上げが施され、ジェンダーレスに着用できるバランスに仕上げられている。Art Decoを思わせるクラシカルな要素と、北欧ブランドらしいミニマルな感性を融合させたデザインとなっている。

ムーブメントには日本製のMIYOTA製クォーツを搭載。風防にはサファイアガラスを用い、反射・指紋防止コーティングを施している。バンドは日本製帆布（富士金梅）を採用し、5気圧防水に対応する。

■製品情報Visionnaire - Mother of Pearl Dial（型番：107228）ブランド：CORNICHE価格：8万2500円（税込）主な仕様：・ケース：316Lステンレススチール・ケースサイズ：39.5mm×24mm・厚み：7.4mm／ラグ幅：18mm・風防：サファイアガラス（反射・指紋防止コーティング）・防水：5ATM・バンド：日本製帆布（富士金梅）・文字盤：マザーオブパール・蓄光塗料：SuperLuminova BGW9・ムーブメント：日本製クオーツ（MIYOTA）公式サイト：https://www.hms-watchstore.com/

（文＝リアルサウンド編集部）